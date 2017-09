La alcaldesa de Montcada se acoge a no declarar y califica su citación de "intimidatoria"

Campos ha acudido este lunes a los juzgados y, una vez ha comparecido ante Fiscalía, ha señalado ante los medios que se trata de una "citación intimidatoria y preventiva que no tiene ningún sentido y es injusta, que busca sembrar el miedo".

La alcaldesa ha lamentado que haya "una regresión de las libertades y de la democracia" con comparecencias como la suya y la de otros alcaldes, así como con los registros, detenciones e intervenciones de las cuentas de la Generalitat por parte del Gobierno central, algo que bajo su punto de vista es una suspensión del autogobierno de Catalunya.

Ha recordado que no es independentista y que no comparte la organización de este referéndum, pero ha matizado que no se trata "de independencia sí o no, es la defensa de los derechos y las libertades" de la ciudadanía, y ha asegurado que su obligación es velar para los que quieran votar 'sí', 'no' y los que no quieran acudir a las urnas.

Campos ha llegado a las dependencias judiciales acompañada por el portavoz de EnComúPodem en el Congreso, Xavier Domènech; el presidente de SíQueEsPot, Lluís Rabell; el eurodiputado de ICV Ernest Urtasun, el diputado de JxSí en el Parlament Marc Sanglas, y el teniente del alcalde del ayuntamiento, Jordi Sánchez (ERC), entre otros.

Domènech ha cargado contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy por adoptar una actitud que ha tachado de indigna y ha criticado que "está más preocupado por reprimir la libertad de expresión en Catalunya que salvaguardar la seguridad de los políticos", en alusión a los incidentes que tuvieron lugar este domingo en Zaragoza, donde se celebró una asamblea de cargos electos impulsada por Podemos.

Campos recibió el pasado día 20 la citación para acudir a declarar este lunes y acusada de los presuntos delitos de desobediencia y prevaricación por "sus actuaciones relativas a la preparación del referéndum ilegal".