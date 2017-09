El alcalde de Alicante asegura que no dimitirá porque "no hay delito"

En un comunicado, Echávarri ha precisado que desconoce "el contenido" de la denuncia y ha subrayado que "toda denuncia tiene dos partes obligadas: ratificación y declaración", por lo que ha remarcado que la citación "era lo esperado".

Con todo, ha reiterado que "no hay delito" y ha zanjado que "mientras no tenga la denuncia no tiene sentido realizar más declaraciones". Al respecto, ha manifestado que "todos los técnicos que han pasado por la comisión de Comercio han asegurado que no había delito; en cualquier caso, una infracción administrativa".

Así, ha mostrado "absoluta tranquilidad" porque el caso se subsanó cuando solicitó "la nulidad del procedimiento".

"PACTADO" UN GOBIERNO DE PP Y CS

Asimismo, ha recordado que "cuando el PP acudió a Fiscalía" él ya mostró su disposición "a ir a declarar en cualquier momento" y ha dicho ser "consciente" de que "evidentemente" la denuncia "busca provocar su dimisión para posibilitar un gobierno de PP y Ciudadanos", que como ha apuntado, "ya tienen pactado".

En ese sentido, ha sentenciado que no dimitirá: "Lo digo ya: no contemplo en ningún caso dimitir, porque si dimitiera hoy dentro de 15 días el alcalde sería Luis Barcala, y eso es lo único que busca".