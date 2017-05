15MpaRato advierte de que el procesamiento de 32 altos cargos de Bankia y no solo la cúpula es un "aviso a navegantes"

El colectivo 15MpaRato, personado como acusación popular en la causa de la salida a Bolsa de Bankia, ha advertido este jueves de que el hecho que el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu procese no solo a la cúpula de la entidad sino también a más de una veintena de exconsejeros de la misma es un "precedente importantísimo" y un "aviso a navegantes" que pone de manifiesto que contribuyeron en perjudicar la economía del país.

En declaraciones a Europa Press, Sergio Salgado, portavoz de la plataforma, ha asegurado que están "muy satisfechos" con el fin de la instrucción de la causa tras cinco años de investigación y ha adelantado que tienen que estudiar si recurren el auto del juez para pedir la imputación de los altos cargos del Banco de Espala (BdE) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), cuya causa se ha sobreseído.

"Está claro que esta estafa de Estado no se hubiera producido si la CNMV y el BdE funcionaran como tienen que funcionar y no hubieran mirado para otro lado. La responsabilidad política de ambos está más allá de toda duda y para nosotros la penal también", ha precisado Salgado, en referencia a Miguel Ángel Fernández Ordóñez exgobernador del BdE, Julio Segura expresidente de la CNMV y Fernando Restoy, exvicepresidente del mismo, que no han sido imputados.

El juez ha procesado por delitos de falsedad en las cuentas anuales y delito de fraude de inversores por incluir datos falsos en el folleto informativo de su debut bursátil al expresidente de la entidad Rodrigo Rato, al exconsejero delegado de la misma Francisco Verdú, los consejeros José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella y el exministro Ángel Acebes -consejero entre julio de 2011 y abril de 2012--, entre otros.

INSTRUCCIÓN PROLONGADA ADREDE

En opinión del colectivo parece "casi una broma" que la instrucción se haya prolongado durante cinco años, algo que se debe a que las defensas de los procesados han intentado alargar el proceso frente a las acusaciones que han trabajado, ha dicho, con celeridad para poder cerrarlo cuanto antes.

Así ha insistido en que el supuesto final de las pesquisas no es si fue una decisión errónea o irresponsable la salida a Bolsa sino si los estados financieros del Grupo BFA Bankia reflejaban la verdadera situación contable de la entidad que finalmente acabó siendo rescatada con una inyección superior a los 23.500 millones de euro de dinero público.

Respecto al tercer informe entregado por dos peritos del Banco de España al magistrado instructor este lunes en el que volvieron a denunciar que los recursos de Bankia no cumplían con la normativa aplicable y que por tanto la salida a Bolsa fue fraudulenta, Salgado ha insistido en que su documento no deja ningún tipo de grieta.

"Las defensas presentaron todos los peritos que el dinero puede pagar para deslegitimar esto, el BDE provocó una presión terrible sobre sus propios trabajadores, sobre sus propios peritos, y éstos se volvieron a ratificar. Otra vez hubo una ronda y por tercera vez se han vuelto a ratificar, y, tras esto, ya no quedaba nada más que hacer en la instrucción de Bankia", ha sentenciado.