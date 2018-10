La vuelta de los acusados y el inicio de las conclusiones e informes marcan el juicio de los ERE este lunes

La vuelta de los 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía acusados de prevaricación y malversación por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) y el inicio de la fase de conclusiones e informes marcan desde este lunes el juicio que se celebra en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla desde diciembre del año pasado.



El pasado 17 de abril, día en el que concluyeron las declaraciones de los acusados en este juicio, los abogados de las defensas plantearon a la Sala, presidida por el magistrado Juan Antonio Calle Peña, que permitiera a los enjuiciados ausentarse de las sesiones del juicio durante los siguientes meses, petición a la que accedió el tribunal, señalando la obligatoriedad de volver a asistir a partir del inicio de la fase de conclusiones e informes.

Tras concluir la fase pericial y documental el lunes y miércoles, respectivamente, de esta semana que termina, mañana los 22 acusados tendrán que volver a la Audiencia Provincial de Sevilla para estar presentes durante la exposición de las conclusiones e informes de las partes, comenzando por el Ministerio Público.





PETICIONES DE CONDENA DE LA FISCALÍA

Cabe recordar en este punto que la Fiscalía solicita una pena de diez años de inhabilitación para ocho de los acusados por un delito de prevaricación. Éstos son el expresidente de la Junta Manuel Chaves, el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez, el exviceconsejero y exconsejero de Hacienda José Salgueiro, el ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa, el ex director general de Presupuestos Antonio Lozano y el exjefe del Gabinete Jurídico de la Junta Francisco del Río.

De otro lado, pide ocho años de prisión y 30 de inhabilitación para el expresidente y exconsejero de Economía y Hacienda José Antonio Griñán, la exviceconsejera y exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo y el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez por un delito de prevaricación y otro de malversación.

Para el tercer grupo de investigados, a los que la Fiscalía acusa también de delitos de malversación y prevaricación, la petición de condena es de ocho años de cárcel y 30 años de inhabilitación. Entre éstos se encuentran los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, los ex secretarios generales técnico de Empleo Juan Francisco Sánchez, Lourdes Medina y Javier Aguado y los ex directores generales del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), Miguel Ángel Serrano Aguilar y Jacinto Cañete.

Los fiscales anticorrupción Manuel Fernández y Juan Enrique Egoecheaga, al exponer sus conclusiones, deberán elevarlas a definitivas o presentar modificaciones con respecto a las acusaciones sobre los 22 enjuiciados después de la prueba practicada durante la vista oral.

De variar el Ministerio Público sus conclusiones, las defensas solicitarán a la Sala la suspensión del juicio, al menos, un día para valorar estos cambios y adaptar sus informes finales a las propuestas de la Fiscalía Anticorrupción, según han informado a Europa Press fuentes del caso.

Si, como algunas fuentes señalan, los fiscales no modifican sus conclusiones y las elevan a definitivas, el juicio continuará como está previsto con sesiones de martes y miércoles y una tarde aún por definir por las partes y la Sala. Tras las conclusiones los fiscales, abogados de la acusación y abogados de las defensas expondrán sus informes.

Los fiscales, según se prevé, necesitarán una semana para presentar su informe, siendo posteriormente el turno del PP-A y Manos Limpias y de las defensas. Esta fase, como ya ha anunciado el tribunal de forma reiterada, no podrá superar el mes de noviembre pues el juicio debe terminar antes de que finalice el mes en curso, es decir, la semana en la que están convocadas las elecciones a la Presidencia de la Junta de Andalucía, 2 de diciembre. Una vez se presenten todos los informes, los acusados podrán ejercer su derecho a última palabra y entonces quedará el juicio visto para sentencia.

Por todo ello este mediático juicio arranca este lunes su fase definitiva con la vuelta a la Audiencia de los acusados. Si bien muchos de ellos han acudido con asiduidad en diferentes momentos de la vista como durante las testificales o la prueba pericial. Los más habituales han sido Lourdes Medina, Antonio Lozano, Magdalena Álvarez, José Salgueiro, Manuel Gómez, Carmen Martínez Aguayo, Antonio Fernández o Miguel Ángel Serrano Aguilar.