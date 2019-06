El acusado de intentar matar a su mujer a cuchilladas dice que "nunca" quiso hacerle daño

"Nunca he intentado hacerle daño", "nunca le he puesto la mano encima" y "jamás he intentado acabar con su vida", han sido algunas de las afirmaciones de este hombre que lleva diez meses en prisión preventiva a la espera de juicio.

Ha añadido que todo sucedió cuando se desplazó a Noalejo (Jaén) para ver a un carpintero y vio el coche de su mujer aparcado junto a la Casa de Cultura, que es donde ella prestaba sus servicios. Pese a tener una orden de alejamiento y una prohibición de comunicarse por cualquier medio con ella, J.A.O. entró a buscarla porque "quería hablar con ella, que habláramos como personas" para poder "arreglar las cosas" y "divorciarnos normalmente", pero "sin destruir a una familia".

El acusado ha rechazado que llevara una navaja y ha dicho que era su mujer la que la esgrimió cuando lo vio aparecer. Ha subrayado que él también sufrió algunos cortes en el forcejeo que mantuvo con ella ya en la calle para intentar arrebatarle el arma blanca y ha insistido en que "si tengo intención de matar, no hago unos cortes".

La víctima también ha declarado en el juicio y lo ha hecho definiendo al acusado como una persona "muy celosa y controladora". Ha declarado que sus 30 años de vida conyugal han estado marcados por las amenazas y las agresiones. Ha incidido en que no denunció antes por "miedo" a que le hiciera algo a ella o a alguno de sus tres hijos, aunque finalmente dio el paso y denunció.

Precisamente, la agresión se produjo después de que lo denunciara y el juzgado le impusiera una medida de alejamiento y comunicación con su esposa. Ella ha relatado que se encontraba sola en una sala de la casa de cultura cuando la agarró por detrás al tiempo que "me apuntaba con el cuchillo en la garganta".

Todo quedó registrado en una grabadora que ella llevaba en el bolso porque así se lo habían aconsejado. Mientras él le pedía que volviera con él, ella lo condujo al exterior donde esperaba poder recibir ayuda y quitarle la navaja.

"Si no le hubiera sujetado las manos, yo no habría estado aquí en este momento", ha dicho la víctima, convencida de que "quería matarme".

Las Fiscalía mantiene que J.A.O. "ha sometido a su mujer a un trato humillante y vejatorio", además de ejercer sobre ella "un gran control". Tal y como recoge el escrito de calificación provisional del Ministerio Fiscal al que ha accedido Europa Press, tal era el control que vigilaba a su mujer a través del GPS del móvil, amenazándola con matarla si desactivaba la ubicación de su terminal telefónico.

Tal fue la situación que la mujer acabó denunciándolo y el Juzgado de Instrucción número 2 de Jaén determinó imponer al procesado la prohibición de acercarse a su mujer y de comunicarse con ella, lo que también fue ratificado en marzo de 2018 por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Jaén.

El 31 de julio de 2018, el procesado, conociendo la vigencia medida de alejamiento que tenía impuesta, se personó con un cuchillo en la Casa de la Cultura de Noalejo (Jaén) donde trabajaba su mujer. De esta forma sorprendió a su mujer a la que le tapó la boca mientras le pedía volver a retomar la relación.

Ya en la calle, la mujer comenzó a gritar y a pedir ayuda por lo que la respuesta del acusado fue la de tirarla al suelo y comenzar a propinarle puñaladas tanto en el pecho como en las extremidades superiores e inferiores. La agresión duró hasta que varias personas lograron reducir al acusado y quitárselo de encima a la mujer.

Como consecuencia de la agresión, la mujer presentaba puñaladas en ambos pechos, en la región costal y superficiales en los miembros superiores e inferiores por los que precisó cuatro días de hospitalización.

Los hechos han sido calificados desde Fiscalía como un delito de malos tratos habituales, un delito de quebrantamiento y otro de homicidio en grado de tentativa. Por el conjunto de los tres delitos se le reclama una pena de once años y medio de prisión. A ello se suma, 15 años de prohibición de aproximación y comunicación con la víctima. En concepto de responsabilidad civil, Fiscalía le pide indemnizar a la víctima en 21.020 euros por las lesiones físicas y psíquicas.

Por su parte, la defensa mantiene que era la mujer la que llevaba la navaja en el bolso por lo que pide la libre absolución del acusado en lo que respecta al intento homicidio y subsidiariamente en el caso de ser condenado que lo fuera por un delito de lesiones y otro de quebrantamiento. Además, la defensa rechaza el delito de malos tratos habituales. La acusación particular eleva inicialmente su petición de penas a 13 años de prisión.

El juicio proseguirá este viernes con las declaraciones de los peritos.