Un acusado de enaltecimiento del terrorismo: "Era un crío. Compartí esas cosas, pero no para hacer nada"

Hassan Jayed, un joven nacido en Tetuán (Marruecos) hace 21 años que ha sido juzgado este martes en la Audiencia Nacional por enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, ha declarado que cuando publicó todos los mensajes y fotografías por los que se le ha acusado "era un crío" y "no sabía lo que iba a pasar".

Según el escrito provisional de acusación, Jayed publicó "en abierto" en sus cuentas de Facebook e Instagram, desde finales de 2015 hasta su detención en mayo de 2017, "imágenes y mensajes cuyo contenido es claramente laudatorio del terrorismo de carácter yihadista".

'Ni Barça ni Madrid, ISIS va a ganar'; 'Dios es grande y en el nombre de la nación del rey Hassan vamos a la Yihad y al Sacrificio'; 'Que Alá dé gloria a la Yihad, a los yihadistas, a los que viven en el extranjero y a los que están presos en el extranjero y en sus países', son algunos de los mensajes que publicó el acusado.

También compartió una carta de despedida de un mártir que se va a hacer la yihad, la fotografía de Jaled Al Rashed, líder religioso condenado por financiar el terrorismo, una imagen en la que ensalza al fundador de Hamás Ahmed Yasín, o un vídeo de Sadam Husein en el que afirma: "Haré que el fuego queme la mitad de Israel. Lo ha dicho el mártir Sadam Husein".

El fiscal, Emilio Miró, ha ido enumerando estas publicaciones durante el juicio, pero Jayed ha respondido que no recuerda "todas" las que ha compartido y que no todo lo que él ha publicado tiene "sentido". Además, ha recalcado que la mayoría no fueron comentarios elaborados por él mismo, sino que lo que hacía era compartir de otros usuarios, pero que eso no quiere decir que esté de acuerdo.

"ESTOY CONTRA EL TERRORISMO"

Tras afirmar que cuando lo hizo era un "crío" y que desde que le detuvieron no ha vuelto a subir ningún contenido a sus redes sociales, el acusado ha dicho estar "arrepentido". "Estoy contra el terrorismo. Vivo en un país, que es España, en el que tenemos libertad. Compartí esas cosas, pero no para hacer nada", ha apuntado.

También ha manifestado que lo que sabe acerca del grupo terrorista Estado Islámico (también conocido como Daesh) es "por lo que veo en las noticias, en la tele", a pesar de que los investigadores han comprobado que su hermano Mohamed viajó a Siria o Irak para unirse a las filas de esta organización.

De hecho, el acusado publicó en sus redes sociales en varias ocasiones la fotografía de un individuo subido a un carro lanzamisiles vestido con ropa militar acompañado de un texto en el que se lee "mi hermano Mohamed".

EL HERMANO ERA UN REFERENTE PARA ÉL

Los investigadores han explicado que comenzaron a indagar sobre Hassan Jayed cuando tuvieron conocimiento de que su hermano había viajado a Oriente Próximo. "El hermano era un referente para él y lo hacía ver" en las redes sociales, ha explicado uno de los policías que ha declarado en el juicio. "Sobre el hermano había comentarios diciendo que le echaba en falta, casi siempre en pasado", ha añadido otro agente.

El acusado no ha aportado mucha más información al respecto, sólo que su hermano viajó a Oriente Próximo cuando él ya vivía en España y que le dieron la noticia sus familiares desde Marruecos.

Jayed ha explicado que cuando llegó a España estuvo en un centro de menores donde pudo estudiar hasta 4º de la ESO y que nunca le habían detenido hasta mayo de 2017. "Era un buen chico", ha asegurado, tras lo cual ha remarcado que ahora vive en Madrid, tiene trabajo y su novia está embarazada de cuatro meses.