Una acusada del Guateque: "me está pidiendo un año de cárcel por una coma"

Carmen Eulalia, técnica jurídica de la gerencia de Urbanismo ha reprochado a la Fiscalía durante la vista oral del caso Guateque, la mayor trama de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid, que le esté pidiendo "un año de cárcel por una coma".

Lo ha dicho en una nueva sesión del juicio que se celebra ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid y en la que la procesada, que se enfrenta a nueve años y medio de prisión, se ha declarado inocente al asegurar que siempre trabajó con "rigor".

Eulalia ha defendido su labor en la Gerencia de Urbanismo después de escuchar al fiscal, quien ha enumerado una serie de licencias que supuestamente fueron tramitadas sin que ésta ordenara la realización de las pertinentes evaluaciones medioambientales.

En concreto, la Fiscalía ha especificado que por cada uno de esos informes que no realizaba, Carmen Eulalia esperaba cobrar una comisión de 15.000 euros que luego se repartía junto con Victoriano Ceballos, uno de los principales acusados de la trama.

Pero la acusada ha querido dejar claro que nunca ha adelantado o dispensado arbitrariamente ninguna licencia.

Y ha añadido que aquellas licencias no necesitaban de dichas evaluaciones, ya que en los aspectos específicos de los proyectos se podía observar que no se incumplía la legislación, momento en el que ha espetado al fiscal: "me está pidiendo un año de cárcel por una coma".

Hoy también ha comparecido Ángeles Díaz quien fuera funcionaria de evaluación ambiental y superior de Ceballos, y que al igual que Eulalia ha defendido su inocencia y ha negado su vinculación con cualquier actividad ilegal.

Díaz, para quien el fiscal pide un año y medio de prisión, ha justificado que si su firma aparece en algún documento es simplemente por una cuestión administrativa, ya que sus compañeros "se encontraban de vacaciones".

Ante las preguntas del fiscal, quien la ha relacionado con el cobro de una comisión de 3.000 euros por realizar un informe medioambiental favorable, la acusada ha dicho que si llegó a firmar algún trámite "fue porque no estaba el director del departamento", al tiempo que ha especificado que "fue una firma protocolaria".

Ha insistido en que "jamás" habló con Ceballos para repartirse dinero ilegal y que a pesar de conocerlo, puesto que trabajaban en el mismo centro, su escritorio se encontraba "apartado" y "bastante lejos de él", por lo que "no sabía lo que hacía".

El juicio continuará mañana con las declaraciones de más acusados.