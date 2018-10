Tribunales

Un perito de la acusación: aunque el asesino de Pioz tuviera daño cerebral no determina un comportamiento asesino

Vicente Garrido, el perito propuesto por la acusación particular que representa a la familia de Walfran Campos no discute el informe de la defensa sobre el resultado de PET-TAC en el que se contempla un daño neurológico en el asesino confeso de Pioz, Patrick Nogueira, pero afirma que eso no implica o determina el comportamiento asesino del encausado.