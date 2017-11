El abogado de Puigdemont reprocha el trato que recibieron los exconsellers

En declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press, el abogado de Carles Puigdemont y los consellers cesados Jordi Turull, Josep Rull, Meritxell Borràs, Joaquim Forn, Lluís Puig y Clara Ponsatí, ha lamentado que fueran esposados "por detrás" --como, según él, se hace a los presos peligrosos-- o fueran conducidos sin cinturón de seguridad.

El abogado ha asegurado que al conseller de Justicia cesado, Carles Mundó, tiene "una herida" en las muñecas provocada por las esposas, de la que tiene un parte médico realizado a su llegada a la cárcel.

También ha asegurado que durante el trayecto a la prisión los agentes les decían expresiones como 'os vais a enterar' o 'se acabó la broma', y que a dos de los consellers los hicieron desnudar al llegar a la cárcel.

Preguntado por la euroorden dictada contra Puigdemont y los consellers cesados que se encuentra en Bélgica, ha lamentado que se ha enterado por los medios de comunicación, y ha considerado que el abogado belga tiene "elementos suficientes para hacer oposición" vista la indefensión de los consellers cesados.

Ha afirmado que, con el paso de los días, ve que Puigdemont hizo bien en mantener una parte del Govern cesado en Bélgica para "tener una voz".

Cuestionado sobre los próximos pasos, Cuevillas ha remarcado que las perspectivas para los consellers cesados no son buenas tras no admitirse los recursos de apelación de los presidentes de la ANC y Òmnium: "No es un buen presagio".

Ha afirmado que recurrirán la orden de prisión y cuestionará la competencia en la causa de la Audiencia Nacional, y ha remarcado que puede suponer "un giro" si el Tribunal Supremo reclama la competencia, cosa que, ha dicho, pasará si alguno de los encarceladas vuelve a ser aforado tras las elecciones del 21 de diciembre.