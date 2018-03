El abogado de Puigdemont alegará ante la justicia alemana que en España no tendría un juicio justo

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Alonso-Cuevillas ha señalado que no se puede "dar por hecho" que su defendido vaya a ser entregado a España porque considera que la directiva europea establece que, "para proceder a la entrega, han de existir garantías de que la persona entregada tendrá un juicio justo en el país requerido".

"Sobre el papel es evidente que el Estado español tiene una legislación garantista, de las más garantistas de Europa, pero también me parece evidente, y es lo que vamos a luchar, que hay motivos más que fundados que hacen sospechar que no se van a respetar esas garantías. Y el partido estará ahí", ha apuntado.

REBELIÓN

Preguntado por si cree que el delito de 'alta traición' de la legislación alemana es comparable al de rebelión, ha respondido afirmativamente, pero ha dicho que ése no es el debate. "No es un tema de etiquetas. Aquí el juez, en este caso, lo que ha de hacer es examinar el relato de hechos que están narrados en la euroorden y decir si, por su ordenamiento jurídico, esto sería delito o no", ha añadido.

Además, ha asegurado que se habla mucho de que Carles Puigdemont puede pedir asilo político, pero ha apuntado que "éste no es el momento". "No es el debate que nos ocupa en el marco de una euroorden. Hasta que esto no se resuelva, no creo que sea el momento de planteárselo", ha subrayado.