El abogado de Junqueras dice que la "presunción de inocencia cotiza a la baja"

El abogado de Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, ha lamentado hoy que el Tribunal Supremo haya acordado mantener en prisión al exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y ha afirmado que "la presunción de inocencia cotiza a la baja".

El Tribunal Supremo ha denegado la excarcelación de Junqueras, tras la vista celebrada ayer en el alto tribunal, al considerar que se mantiene el riesgo de reiteración delictiva y ante la existencia de indicios de delitos como rebelión, sedición y malversación.

En un mensaje en Twitter, Van den Eynde ha lamentado que el Tribunal Supremo no haya aceptado su recurso para que Junqueras pueda abandonar la prisión de Estremera, en la que el líder de ERC lleva dos meses encarcelado.

"La presunción de inocencia cotiza a la baja. #junqueras", ha indicado el abogado, que el pasado miércoles ya anticipó que si se descartaba excarcelar al exvicepresidente de la Generalitat solicitarían su traslado a una cárcel catalana para que pueda asistir a los plenos del Parlament, tras revalidar su escaño como diputado en las elecciones del pasado 21-D.

Posteriormente, en declaraciones difundidas por ERC, Van den Eynde ha considerado "muy decepcionante" la resolución del Tribunal Supremo y ha afirmado que "destruye los fundamentos del derecho penal, ya que se parece a una sentencia".

"Esta resolución supone una prueba de la destrucción de los principios fundamentales del derecho penal, en el cual se recogen unos derechos y unas garantías para las personas que ni siquiera han sido valoradas", ha apuntado.

"El derecho penal -ha afirmado Van den Eynde- no es lo que estamos viendo en esta resolución, porque la defensa presentamos un recurso en el que pedíamos la libertad de un ciudadano en base a unos derechos, y que se actuara con ponderación, mientras que lo que nos encontramos es una fiscalía que hizo un juicio, es decir, entró en el fondo del asunto, y habló de unas supuestas pruebas".

Según el abogado de Junqueras, "esto ya nos sorprendió mucho, y ahora vemos que el tribunal dicta una resolución que materialmente se parece a una sentencia, porque declara culpable a alguien por un procedimiento que todavía no ha empezado".

"Se habla de pruebas que el tribunal no ha analizado y que las partes no han podido discutir, y que además, pueden ser muy controvertidas, porque afectan al fondo del asunto, y en cambio, el no ha valorado nuestro recurso", ha lamentado.

El letrado se ha preguntado sobre la posibilidad de que "tuviesen razón los que publicaron que la decisión ya estaba tomada y redactada" antes de la vista.

"No entiendo por qué alude al concepto de 'preso político' cuando no figura en el derecho penal y, en cambio, ha reprochado, criminaliza de nuevo las movilizaciones pacíficas de la ciudadanía y fuerza la realidad, creando una realidad alternativa al considerar que Junqueras podría ser una persona violenta e instigadora de la violencia".

Según Van den Eynde, "con esto lo que hace la resolución es señalar que hay determinadas opciones políticas que los tribunales no aceptan, pero la gran decepción es que hablábamos de una persona, de los derechos de un ciudadano, y en la resolución no se hace ni una sola referencia a su libertad".

"Es como si hablásemos en dos idiomas distintos, nos citan para hablar y no nos escuchan, y de aquí nuestra decepción, pero seguiremos adelante, recurriremos esto y lo llevaremos ante otras instancias", ha afirmado.