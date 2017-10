Tribunales

http://www.teinteresa.es/tribunales/abogado-Forcadell-ordene-prision-cabeza_0_1897610397.html

El abogado de Forcadell no prevé que se ordene prisión: "No me cabe en la cabeza"

El abogado de Carme Forcadell, Andreu Van den Eynde, no contempla que la Audiencia Nacional pueda decretar el ingreso en prisión de la presidenta del Parlament, como medida cautelar, tras la nueva querella de la Fiscalía: "No me cabe en la cabeza".