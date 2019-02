Zaplana: "No puedo sacar 5 millones de... Primero porque no los tengo ahora" y "me van a decir '¿Usted dónde va?'"

La conversación, que forma parte del sumario del caso Erial y al que ha tenido acceso Europa Press, está transcrita en parte, ya que otros momentos son ininteligibles. "Ahora necesitaría... Pero a corto plazo. A mí me pasa lo mismo, yo tengo mi sueldo, es un buen sueldo... Yo puedo sacar (initeligible) que no pasa nada, pero no puedo sacar cinco millones de... Primero porque no los tengo ahora porque me he metido en un problema, pero segundo que es que aunque los tuviera".

El expresidente añade que en España le iban a decir "'¿Usted a dónde va?'". En esa misma conversación, Zaplana señala tener un problema que no sabe si tiene solución. "Para todo esto... Para algunas cosas que a mí me pide... Necesito liquidez... (Ininteligible). A mí Ignacio no me está dando (Ininteligible) dinero de Andorra, pero como nos ha dejado, tampoco... Tampoco pasa nada".

Al hilo de esta última intervención, los investigadores consideran que los indicios parecen indicar la existencia de un determinado patrimonio radicado en una cuenta bancaria en el Principado de Andorra y en la que tenía algún tipo de participación Belhot, Zaplana, el abogado Saturnino Suanzes y dos presuntos testaferros del expresidente Joaquín Barceló y Francisco Grau.

Asimismo, señalan los investigadores que por la confluencia de estas personas y el resto de hechos "se podría dar la circunstancia de que se tratara de parte de los fondos originarios de Imison International", la sociedad radicada en Luxemburgo a donde habría ido a parar el dinero de supuestos sobornos de las adjudicaciones del Plan Eólico y las ITV.

La UCO sostiene que indiciariamente se habrían producido operaciones económicas en Andorra entre sociedades panameñas que al parecer titulan cuentas bancarias en este principado. Y entienden que de esa conversación se desprende que Zaplana habría prestado en algún momento a "Ignacio" "dinero de Andorra", si bien este no se la habría devuelto.

"SI SON DE 50 LOS PUEDO"

En otro momento de la conversación, el presunto fiduciario le dice a Zaplana que "si no (ininteligible) morir por esto (ininteligible) los billetes de 500", a lo que el exministro responde que "es complicado". "Pero bueno... si son de 50 los puedo (ininteligible)", añade Zaplana.

A esto, Belhot le dice que "yo te iré devolviendo de poco a poco (initeligible) y no te digo que sea en dos días... en una semana, diez, quince días (ininteligible)". "Si puede ser en un mes, mejor", zanja Zaplana.

Posteriormente, Belhot le sugiere a Zaplana que "cada vez que venga te puedo dar..." y "luego cada mes y medio (ininteligible) podría ir sacando". "¿Me entiendes?", añade. "Pues vamos a ver si... vamos a arreglar eso ahora", responde Zaplana.