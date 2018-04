El partido Vox estudia personarse en la extradición de Puigdemont para que sea juzgado también por rebelión

Según explican, sus servicios jurídicos, en coordinación con abogados alemanes, están estudiando las medidas legales oportunas para lograr que el exmandatario catalán sea juzgado por los delitos por los que le procesó el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena el pasado 23 de marzo.

La acusación popular adopta esta medida tras conocerse la decisión del tribunal Regional Superior (OLG) de Schleswig-Holstein (Alemania), de dejar en libertad bajo fianza de 75.000 euros a Puigdemont al estimar que la extradición es posible en base al delito de malversación, pero no al de rebelión.

De esta forma, la sede jurisdiccional ha rechazado la petición formulada por la Fiscalía regional que, tras examinar la euroorden emitida por el Tribunal Supremo español, pidió a la corte territorial de Schleswig-Holstein que mantuviera a Puigdemont en prisión provisional por el riesgo de fuga.

Las fuentes consultadas explican que el objetivo es que el procesado pueda ser juzgado también por rebelión para evitar que se produzca una situación de injusticia en comparación con otras personas también procesadas en la causa y que permanecen en situación de prisión provisional.

Se refiere así al ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras, el ex consejero de Interior Joaquim Forn, el ex presidente de ANC Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, todos ellos en prisión provisional desde el pasado mes de octubre por los hechos relacionados con la deriva soberanista que comenzó investigando la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.