Villén, "arrepentido por pagos indecorosos" en prostíbulos, que vincula a actividad "comercial" en Faffe

El ex director general de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando Villén ha declarado este jueves como investigado ante la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, sobre el uso de una tarjeta con fondos públicos de la entidad en prostíbulos y ha vinculado estos pagos en los clubs de alterne, de unos 32.000 euros, dentro de la actividad "comercial" que desarrollaba para el organismo.

Villén, que ha declarado en el marco de la causa que instruye la juez instructora sobre las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados por la Junta y dentro de la pieza separada de la extinta fundación, ha señalado que los hechos son "indecorosos e impresentables" y se ha mostrado "muy arrepentido".

Además, según ha explicado su abogado, Pablo Ollero, a los medios, Villén sólo tenía "una tarjeta" de representación de la empresa y reconocida, "nada de tarjetas black", y el ex director gerente devolvió todo el dinero gastado en los prostíbulos "en su momento, conforme se daba cuenta de que se había confundido de tarjeta" --con la personal--.

Ollero ha indicado que se trata de "diez ocasiones" --las que habría acudido Villén a los prostíbulos-- en ocho años en el cargo y ha insistido que su cliente lo ha vinculado a la actividad comercial que desarrollaba dentro de la Faffe, pues el patronato de la extinta fundación alcanzó un acuerdo por el que se exigía que la fundación contara con ingresos del sector privado, más allá del dinero aportado a su presupuesto por la Junta. La Faffe obtuvo "40 millones de ingresos" en este sentido, según el abogado del acusado.

En el desarrollo de esa actividad comercial Villén usaba una tarjeta de representación con fondos de la Faffe y "se confundía de tarjeta, pero lo devolvía en su momento". "No hay falta de transparencia que provocara un gasto público", ha señalado el abogado a los medios.

Abogados presentes en la declaración han explicado a los medios que Villén ha asegurado durante su declaración que devolvió todo el dinero en efectivo a la "caja central" de la Fundación, salvo el presunto pago de 14.737 euros en el club 'Don Angelo' de Sevilla.

En este punto, el fiscal anticorrupción ha preguntado a Villén si llamó al banco para decirle que le habían robado la tarjeta y que la anulara. "No", ha respondido el ex director general, que ha explicado que llamó para preguntar cómo podía hacer para que no saliera registrado en la cuenta ese último pago. Entonces, según ha precisado, le dijeron que tenía que ir al club de alterne y hacer el pago en efectivo y anular el anterior, según han explicado estos abogados presentes en la Sala.

Villén ha reiterado que devolvió todo el dinero con fondos propios, pues entonces tenía una situación "adecuada" ya que él y su mujer trabajaban. Ante la insistencia del fiscal por conocer con quiénes estuvo en los clubs de alterne, Villén ha dicho que "no" lo iba a decir, pero ha comentado que con "amigos y conocidos".

La declaración de Villén, que se ha desarrollado durante una hora y en la que sólo ha respondido a las pregunta de su abogado y del Ministerio Fiscal, fue solicitada por la Junta después de remitir la documentación requerida por el Juzgado y que podría contener hechos con carácter presuntamente delictivos, como "malversación y/o apropiación indebida". Además de Villén han declarado cuatro personas más como investigados.

ÚLTIMO ATESTADO DE LA UCO

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala en su último atestado, conocido recientemente, la existencia de hasta ocho tarjetas bancarias de la extinta fundación, con las que se habrían gastado un total de 31.969 euros en "doce juergas" en clubs de alterne de las provincias de Sevilla, Cádiz y Córdoba.

Tres de esas ocho tarjetas se habrían utilizado para hacer 43 gastos en prostíbulos, correspondientes a doce fechas, que habrían tenido lugar en distintos momentos entre finales del 2004 y mediados del 2009. Las ocho tarjetas "estaban asociadas a tres cuentas corrientes con un saldo de 828 millones, y se habrían gastado unos 80.000 euros de dinero público" con su uso.

Concretamente, además de los 31.969 euros en clubs de alterne, otros 19.000 habrían sido gastos en peajes, unos 22.000 en restaurantes, 1.800 en hoteles y otros 4.300 en gastos sin justificar.

De las ocho tarjetas mencionadas por la UCO, seis estaban en poder del que fuera director de la Faffe, Fernando Villén, y otras dos en manos de su hermano, Manuel Villén, quien las habría utilizado en gastos de peaje por un importe total de 8.109 euros.

En lo que a las seis tarjetas del exdirector respecta, con un gasto total de 72.489 euros, tres de ellas se utilizaron en clubs de alterne, en lo que la Guardia Civil apunta al "mayor importe financiado con las tarjetas asociadas a las cuentas de Faffe", un total de 31.969 euros.

En este importe estaría incluido el presunto pago de 14.737 euros en el club 'Don Angelo' de Sevilla por parte de Villén, que ha dado pie a la creación de una comisión de investigación en el Parlamento mientras que se desconoce el destino de los otro 23.000 euros revelados en sede parlamentaria por el consejero de Empleo, Javier Carnero.

Además, la UCO indica en el último atestado que en la Faffe se intentaron "maquillar" las cuentas "para ocultar" estos gastos. "Se maquillaron los libros contables" para explicar que en las devoluciones conocidas "no aparecen ingresos" por esos importes, mientras que la UCO ve "indicios claros de que se han falseado los apuntes contables".

IRREGULARIDADES EN LOS CONTRATOS DE LA FAFFE

Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción, en la pieza separada de los cursos de formación que investiga las irregularidades en la extinta Fundación, considera que esta entidad realizó contratos "indiciariamente irregulares" por importe de 9.465.332 euros, contratos que "supondrían una quiebra a los principios de libertad de acceso a las licitaciones y de publicidad, obstaculizando de este modo la competencia y convirtiéndolos en procedimientos con un determinado grado de opacidad y, por tanto, con mayor índice de riesgo y conductas irregulares".

La Fiscalía considera que estos hechos podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y el importe total de los contratos presuntamente irregulares superaría esos nueve millones de euros, repartidos entre diversas empresas.