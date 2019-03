El abogado de Villarejo relaciona el robo de información de Pablo Iglesias con "una investigación policial"

"Todo es una cuestión de una investigación policial y él por supuesto, sólo la ha vehiculizado en el ámbito policial", ha señalado en relación a la información contenida en aquel teléfono móvil, que, según ha dicho, se habría almacenado en un pen drive.

Villarejo estaba citado a las 10:00 horas ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, para detallar la información que dice tener sobre la "autoría real" de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.

Sin embargo, dado que el instructor del asunto es el mismo que le investiga por delitos de organización criminal, extorsión y cohecho (entre otros) en el 'caso Tándem', la Fiscalia Anticorrupción ha aprovechado la citación para interrogarle por la pieza 10 de la causa, recientemente abierta y en la que este miércoles se personaron Pablo Iglesias y la que fue su asesora, Dilma Bousselham, como acusación.

"PREGUNTEN DE DÓNDE SALIÓ ESE PENDRIVE"

El origen de esta línea de investigación está en la sustracción del móvil de Boousselham, persona entonces muy próxima a Iglesias, en el año 2016, y la difusión en prensa de información privada sobre el líder de Podemos que el terminal contenía. Todos esos datos han aparecido entre la documentación intervenida a Villarejo a su detención en 2017 y se han incorporado a la causa abierta contra él en la Audiencia Nacional.

En declaraciones a los medios, García Cabrera se ha referido a este asunto para incidir en que "Villarejo no ha hecho ningún robo de ningún material", de "ningún documento ni de ese pendrive ni de nada", "no ha revelado ninguna información privada del señor Pablo Iglesias" y "no ha participado en ninguna campaña" contra él.

"Deberían preguntarse de dónde salió ese pendrive y cómo se vehiculizó ese pendrive", ha dicho a los medios, para incidir en que su patrocinado "no participa en ningún robo ni hace ningún uso indebido de ninguna información" y que así se lo ha hecho saber al juez Manuel García Castellón.