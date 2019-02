El 'clan Villarejo' espió a una jueza de Pozuelo que llevaba asuntos relacionados con la familia Cereceda

Se trata de la juez Mónica Gómez Ferrer, que ha acudido a declarar este jueves a la Audiencia Nacional en calidad de perjudicada y que ha sido informada en sede judicial de que en la causa obra un informe con el seguimiento al que fue sometida y en el que se incluyen, entre otros datos, la ubicación de su vivienda, según han informado fuentes jurídicas.

Gómez Ferrer ha aceptado personarse en la causa en calidad de perjudicada y emprender sus propias acciones para reclamar por los posibles daños, ya que habría sido vigilada por la organización de Villarejo dado que ella, destinada en un juzgado de Pozuelo, estaba casualmente al frente de causas que afectaban directamente a algunas de las principales víctimas del 'proyecto Land', como Yolanda García-Cereceda o Joaquín Torres, ambos con procedimientos abiertos por cuestiones personales o empresariales en esa localidad.

También llevaba asuntos mercantiles relativos a PROCISA, la promotora inmobiliaria de la lujosa urbanización La Finca, que dejó en herencia Cereceda a su muerte en 2010 y que es origen de todo este asunto, ya que de acuerdo a la investigación, Susana García-Cereceda habría encargado el informe 'Land' a la empresa de Villarejo para poder obtener ventaja sobre su hermana Yolanda en el acceso al legado.

Yolanda García-Cereceda y Joaquín Torres, ya personados en la causa, han comparecido en calidad de perjudicados también en esta sesión y han tenido que enfrentarse a los audios y los listados telefónicos que obran en el sumario y que revelarían la vigilancia de la que fueron víctimas. Según las mismas fuentes, si bien sobre la marcha no sospecharon el espionaje, ahora hay situaciones vividas en el pasado que empiezan a cuadrar. En el caso de Torres, se trataría de una campaña de desprestigio que padeció hace unos años.

UNA AMIGA DE GÓMEZ CUÉTARA, ESPIADA

También estaban citados a declarar como perjudicados Silvia Gómez Cuétara y el ex marido de Yolanda García-Cereceda, Jaime Ostos, si bien éste finalmente no ha comparecido. La primera ha ratificado su condición de perjudicada, ya que sufrió esos seguimientos no sólo sobre su persona, sino a través de otros con los que se relacionaba.

Es el caso de su amiga Marta Fernández Vázquez-Figueroa, que se ha presentado como perjudicada y tras ofrecer declaración ante el juez, se ha personado en la causa; igual que el conductor habitual de la familia Antonio Garzón, quien si bien ha reconocido haber sospechado alguna vez de algún vehículo, ha negado tener constancia de ser víctima de un seguimiento. En la causa obra un seguimiento del tráfico de llamadas de estas dos personas que se prolongó durante dos meses.

Con la toma de declaración de perjudicados se da un paso más en la instrucción de la pieza Land, que tiene su origen en el encargo que presuntamente, habría hecho Susana García-Cereceda a la empresa de Villarejo, Cenyt. Quería imponerse a su hermana Yolanda en la pugna por el patrimonio multimillonario que dejó el magnate y creador de Procisa (promotora de la urbanización de lujo La Finca) al fallecer en 2010, como revelarían los audios y la documentación intervenida en los registros de las dependencias del excomisario y su principal socio, el abogado Rafael Redondo.