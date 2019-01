Pino, Villarejo y el chófer de Bárcenas declaran esta semana en la Audiencia Nacional por la operación 'Kitchen'

Se trata de la séptima pieza del caso Tándem, que investiga las actividades presuntamente ilícitas del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo, y en particular, ese despliegue desarrollado a partir de 2013 en el que habría participado junto al comisario Enrique García Castaño y bajo mando del entonces Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino, para conseguir papeles de Bárcenas sin supervisión judicial.

Los tres serán llamados a declarar como investigados esta semana, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, en línea con la lista de imputaciones que Fiscalía Anticorrupción solicitó al juzgado para este caso el pasado mes de diciembre y en la que también constaba el inspector jefe de la Policía Nacional Andrés Gómez Gordo, que ocupó un cargo de responsabilidad en el Gobierno de Castilla-La Mancha con María Dolores de Cospedal.

Figuran, asimismo, el propio Luis Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias, en tanto que testigos por haber padecido aquel supuesto robo de documentos. Ambos ya prestaron declaración sobre este asunto, igual que Sergio Ríos, ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga la presunta financiación irregular del PP, José de la Mata, que está interesado en saber si los papeles sustraídos al ex tesorero son relevantes para esa causa.

En concreto, Bárcenas, Iglesias y Ríos acudieron a la Audiencia Nacional el pasado mes de diciembre. Si bien los primeros contestaron al interrogatorio y revelaron hasta tres ocasiones en las que el chófer pudo hacerse con los papeles, el conductor, que tras este asunto ingresó en la Policía, prefirió guardar silencio y se acogió a su derecho de no declarar. Todos volverán a ser interrogados por este asunto pero esta vez, con el juez García Castellón.

VILLAREJO PIDIÓ VIDEOCONFERENCIA LA ÚLTIMA VEZ

En cuanto a Villarejo, será citado a declarar como investigado también esta semana. Se da la circunstancia de que el comisario jubilado fue llamado a la Audiencia Nacional el pasado mes de diciembre en relación a la pieza 8 de esta causa, que investiga la denuncia de un empresario marbellí, pero no llegó a asistir alegando razones de salud. Pedía declarar por videconferencia en la prisión de Estremera, donde se encuentra en prisión provisional desde noviembre de 2017.

Con todo, su defensa ha mostrado el interés del ex comisario por hablar con el juez, no sobre esta pieza en particular, sino sobre todo lo que él considera que es "la verdad" de sus males, es decir, las maniobras que habría puesto en marcha el CNI contra jueces e intereses del Estado y de las que él sería conocedor. Tiene previsto registrar esta misma semana una solicitud de comparecencia ante el instructor y fuentes de su entorno indican que de momento, no ha sido citado.