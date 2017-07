El juez del caso Vidal niega que investigue una "causa general" contra el referéndum

"Esta causa no tiene por objeto la organización política ni la convocatoria de un referéndum ni es una causa general contra los que directa o indirectamente tuvieran interés en él", sostiene el titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, en un auto recogido por Europa Press.

La interlocutoria es una respuesta a la CUP, después de que la formación política pidiese personarse en la causa al estar "totalmente comprometida con la organización del referéndum de autodeterminación".

El juez ha rechazado esta solicitud al considerar que no procede porque la causa no tiene por objeto la convocatoria de un referéndum, y a que hasta el momento en las investigaciones --que se encuentran bajo secreto-- "no aparece vinculado ningún miembro de la CUP".

En un comunicado este miércoles, la CUP ha anunciado que recurrirá en apelación ante la Audiencia de Barcelona esta decisión, que el juez ha tomado después de que el fiscal pidiese no aceptar la personación de la formación.

El juzgado abrió una investigación tras una denuncia de dos abogados contra Vidal y, posteriormente, acumuló a esta causa una querella que se presentó contra el mismo exsenador y el director del Institut d'Estudis de l'Autogovern, Carles Viver Pi i Sunyer y el secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó.

POLÉMICAS DECLARACIONES

Vidal --suspendido como juez por elaborar un borrador de constitución catalana-- aseguró los últimos meses de 2016 en varias conferencias de diferentes localidades que el Govern obtuvo datos fiscales de los catalanes de forma ilegal, entre otras afirmaciones.

Luego, una querella de Vox también apuntó a Salvadó y a Pi i Sunyer también por manifestaciones de estos en diversas conferencias impartidas entre finales de 2016 y principios de 2017.