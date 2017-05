Velasco tendrá que abandonar los casos Lezo y Púnica si es nombrado en unos días para la Sala de Apelaciones de la AN

El instructor de los casos 'Lezo' y 'Púnica', Eloy Velasco, se encuentra entre la veintena de aspirantes a integrar, en las próximas semanas la nueva sala de apelaciones de la Audiencia Nacional, que se encargará de revisar en segunda instancia las sentencias dictadas por este órgano. De ser designado en el puesto, lo que podría aprobarse en la próxima reunión de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tendrá que abandonar la instrucción de los casos Lezo y Púnica.

También se han presentado a este puesto el exministro socialista Juan Alberto Belloch y el actual portavoz de Justicia en el Congreso Juan Carlos Campo, han informado a Europa Press fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

De ser designado Velasco -lo que parece bastante probable por ser un puesto que se alcanza por antigüedad y al ser especialista en derecho penal-, el actual juez central de Instrucción número 6 ser verá obligado a abandonar la instrucción de dos casos de corrupción que se encuentran en plena 'ebullición' como son los de Púnica y Lezo que afectan a destacados miembros del PP.

En fuentes del órgano de gobierno de los jueces se ha señalado también que la elección de los dos miembros de esta Sala -con excepción del presidente, cuya plaza aún no ha sido convocada- podría ser dirimida en la próxima Comisión Permantente, que está convocada para este mismo jueves. Si no llega esta semana el asunto al Orden del Día de la Comisión irá en una reunión posterior.

En el caso de que Velasco sea nombrado para la sala de apelaciones el CGPJ tiene dos opciones para cubrir el puesto en el Juzgado Central de Instrucción número 6. Se podría designar a un sustituto en comisión de servicios -ya se ha hecho en ocasiones similares de vacante- mientras se convoca la plaza, que se obtiene por antigüedad.

EL PRESIDENTE SERÁ ELEGIDO POR MÉRITO

Entre la veintena de aspirantes se encuentran una decena de jueces que ya prestan sus servicios en la Audiencia Nacional, según las mismas fuentes. La Presidencia se convoca aparte porque dicho cargo sí será de carácter discrecional en función de lo principios de mérito y capacidad, y los candidatos tendrán que pasar por el trámite de entrevista por los vocales de la Comisión Permanente, igual que ocurre con otros altos cargos judiciales.

La creación de la nueva sala de apelaciones viene obligada por numerosas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que advierten de la inexistencia en España de una segunda instancia penal efectiva. Par el órgano europeo la no existencia de esta segunda instancia conculca derechos fundamentales, la revisión en casación no cumple con los requisitos legales para ello, puesto que no permite una nueva revisión de las pruebas.