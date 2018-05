Urkullu afirma que la independencia de Euskadi "no es una prioridad" y la UE no aceptaría una vía unilateral

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asegurado que la independencia de Euskadi "no es una prioridad" y ha apuntado que el País Vasco "tiene que inscribir su realidad en el contexto de la Unión Europea" que, a su juicio, no aceptaría a un Estado que se independizara de forma unilateral. "La sociedad vasca es plural. No podemos construir una sociedad sobre mayorías de 50-50", ha añadido.

En una entrevista publicada el periódico francés 'Le Figaró', recogida por Europa Press, Urkullu ha revelado que él le trasladó al expresident Carles Puigdemont que no cree en la vía unilateral y considera que la UE no aceptaría una independencia lograda de esta forma. En todo caso, ha señalado que ahora Puigdemont habla de "alternativas" como de bilateralidad y confederación, conceptos que el lehendakari defiende desde hace años.

Tras afirmar que aceptó el papel de mediador entre el Gobierno catalán y el de Mariano Rajoy porque así se lo pidió el expresident, ha dicho que el artículo 155 de la Constitución suprime la autonomía de Cataluña y constituye "un precedente que es una amenaza" para el resto de comunidades autónomas del Estado español.

En cuanto a la actual situación de Cataluña, Iñigo Urkullu ha apuntado que, en la actualidad, la mayoría independentista catalana debe ponerse de acuerdo para investir un presidente de la Generalitat.

FIN DE ETA

Preguntado por si considera que ETA ha desaparecido por la acción policial y judicial o por el distanciamiento que se ha producido de su apoyo político, la izquierda abertzale, el lehendakari ha respondido que por una suma de las dos cosas, unidas al rechazo de la mayoría de la sociedad vasca que exigía su disolución.

Además, ha reprochado a la banda que haya dicho siempre que actuaba en nombre el pueblo vasco y ha recordado que la ciudadanía en Euskadi le ha dado "la espalda" hace años. A su juicio, ETA no deja dividida a la sociedad en Euskadi. Aunque ha admitido que puede haber "una división o fractura política", cree que no ha afectado a sociedad vasca en general. Sin embargo, una vez desaparecida la banda, apuesta por "buscar la cohesión".

Iñigo Urkullu, que defiende el acercamiento de los presos de ETA a sus lugares de origen, ha precisado que no aboga por su puesta en libertad o por la amnistía, ni pide medidas de gracia, sino que se opone a su alejamiento, no a su dispersión.

En este sentido, ha criticado que el alejamiento supone "un castigo", no para los reclusos, sino para sus familiares. También ha explicado que no pretende que los presos cumplan prisión en cárceles vascas, sino que lo hagan en centros penitenciarios que estén a 200 ó 300 kilómetros de Euskadi, que es el caso de 14 prisiones.