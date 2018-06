Tribunales

Urdangarin y Torres tienen hasta el lunes para entrar en prisión y Matas ya está en la cárcel de Aranjuez

La Audiencia Provincial de Palma ha dado un plazo de cinco días al ex duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y a su ex socio Diego Torres para que ingresen en prisión para cumplir sus sentencias --de cinco años y diez meses y de cinco años y ocho meses, respectivamente-- por sus condenas por el caso Nóos. El ex presidente del Govern, Jaume Matas, por su lado, no ha comparecido ante la Audiencia de Palma y ha acudido directamente a la prisión de Aranjuez (Madrid).