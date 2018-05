Turull explica que cedió bienes a su mujer por motivos de salud

En un apunte en Twitter recogido por Europa Press, Turull ha destacado que está muy tranquilo y que demostrará que la acusación de la Fiscalía no tiene ninguna base: "Por mucho que lo intenten no me harán arrodillar. Mi patrimonio más preciado es mi honestidad y poder mirar a los ojos a mis hijas".

Turull adjunta un comunicado de JxCat en el que se explica que el exconseller modificó sus bienes a partir del momento en el que le diagnosticaron "unas apneas muy severas" que le obligan a dormir siempre con una máquina de oxígeno, también ahora en la cárcel, debido al riesgo de muerte súbita.

El exconseller ha lamentado "tener que airear situaciones estrictamente personales como las relacionadas con la propia salud para tener que defenderse de la obsesión de la Fiscalía para perseguir a los que considera disidentes".

Y ha añadido que esta situación "describe el escenario dramático y la desesperación que viven ciertas instancias del Estado español".

También ha defendido que cuando hizo las modificaciones patrimoniales no era conseller ni se preveía que lo pudiera ser y, "por descontado, no tenía ningún tipo de aviso ni advertencia por parte de ningún tribunal ni instancia judicial".