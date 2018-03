Turull pide a Torrent a través de su abogado que mantenga el Pleno y reclama el voto de la CUP

Así lo ha explicado el letrado de Turull, Jordi Pina, en declaraciones a los medios de comunicación en las puertas del Tribunal Supremo, donde el magistrado instructor de la causa contra el proceso independentista en Cataluña ha ordenado prisión provisional para el candidato y otros cuatro procesados, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Raül Romeva y Josep Rull.

"Me ha pedido que me dirija al molt honorable presidente del Parlament para pedirle que mantenga el Pleno de investidura por dignidad. También me ha pedido que me dirija a todos los diputados para pedir el voto para su candidatura también por dignidad ante la injusticia del encarcelamiento de una persona que ha reiterado hoy ante su señoría su postura de diálogo con las instituciones españolas, con la Monarquía, con el Gobierno", ha dicho.

Pina ha lamentado la decisión del juez Llarena de enviar a prisión a su defendido, "lugar desde el que difícilmente podrá dirigir ese diálogo" al que hizo referencia durante su intervención en la primera sesión del Pleno de investidura.

HA DELEGADO EL VOTO PARA MAÑANA

Según el abogado, Turull ya ha delegado su voto para la jornada de mañana, prevista para las 11.30 horas, pero ha descartado que el candidato pueda asistir, dado el antecedente del anterior aspirante, Jordi Sánchez, quien se encuentra en prisión preventiva desde el pasado 16 de octubre.

Turull también ha manifestado, ha añadido Pina, que "le podrán encarcelar a él, pero no a sus ideas", y que "por más que le metan en prisión, la Justicia no va a poder prohibir nunca el resultado del 21 de diciembre, que supuso una mayoría parlamentaria independentista".

Como el resto de defensas de los procesados encarcelados hoy, el abogado de Turull ha anunciado que recurrirá el auto de prisión dictado por Llarena esta tarde.