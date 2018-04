El Tribunal exime a ex altos cargos de asistir al juicio ERE hasta las conclusiones

El tribunal que enjuicia a 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía en la pieza política del caso ERE ha eximido a los acusados, una vez que hoy han terminado de declarar, de asistir a las sesiones en las que durante los próximos meses comparecerán casi 150 testigos y una docena de peritos.

Las defensas de los acusados han solicitado esta dispensa para sus clientes alegando que no afecta a los derechos de ninguna de las partes.

Ni la Fiscalía ni la acusación popular de Manos Limpias se han opuesto, pero sí lo ha hecho la otra acusación popular que ejerce el PP-A.

No obstante, el tribunal ha accedido y ha señalado que no existiendo regulación al respecto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal porque no está pensada para juicios de esta duración, se atiene a precedentes esgrimidos por las propias defensas siempre que los acusados renunciaran expresamente a su derecho a asistir, como así han hecho uno por uno.

El presidente del tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, Juan Antonio Calle, ha fijado que los 22 acusados -entre ellos, los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán- deberán volver al juicio cuando (una vez oídos los testigos y peritos) las partes expongan sus conclusiones definitivas e informes en los que las acusaciones pueden modificar su petición, a fin de que los conozcan para poder ejercitar adecuadamente su derecho a la última palabra.

Todo ello sin perjuicio de que cualquiera de los acusados puede acudir a las sesiones que le interese sin previa autorización del tribunal pues su asistencia en un derecho.