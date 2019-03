Trapero fue informado por e-mail del plan para dar a los Mossos "competencias plenas" en una futura república

Un brigada de la Guardia Civil ha revelado este miércoles en el juicio por el proceso independentista en Cataluña que el exjefe de los Mossos Josep Lluís Trapero recibió un correo electrónico en el que un subordinado le informaba de una reunión en la que la Generalitat expuso un plan para que en una futura república catalana la policía autonómica tuviera "competencias plenas", entre las que destacaba el "control de aduanas" y la "investigación de blanqueo para evitar la evasión fiscal de Cataluña".

Así lo ha relatado el agente a preguntas de Fiscalía, acusación popular y defensa del exconseller Joaquim Forn, ya que formó parte del equipo de análisis de las cuentas de correo tanto de Trapero como del propio Forn. Sin embargo, ha asegurado que en los e-mails del exresponsable de Interior no aparece nada relacionado con esta reunión o este plan para los Mossos.

Según ha explicado el guardia civil, que ha declarado sin que su imagen haya sido captada por la señal institucional del tribunal para proteger su intimidad, Trapero recibió en julio de 2017 un e-mail del comisario Rafael Comes, entonces jefe de la Comisaría General de Investigación Criminal, en el que éste indicaba que había asistido a una reunión a la que estaban también, entre otros, el ex secretario general de Interior César Puig y el exsecretario de Hacienda Lluís Salvadó.

En ese correo, Comes explicaba a su jefe que en el encuentro se habían expuesto "dos escenarios, uno presente del cual no hacía mención, y uno futuro donde se había planteado la asunción de competencias plenas" para los Mossos. El propio Comes explicaba también a Trapero que el asunto sobre las "competencias plenas" de los Mossos había excedido el tema por el que se había convocado la reunión, y aseguraba que César Puig lo había hecho constar a Salvadó.

LOS MOSSOS EN LAS ESTRUCTURAS DE ESTADO

El guardia civil ha remarcado durante su testimonio que este es el único e-mail que se intervino al mayor en el que se hablaba de algo relacionado con las estructuras de Estado que quería construir la Generalitat.

La referencia a esas estructuras, ha señalado el testigo, también apareció en la documentación incautada al propio Salvadó, que data de 2015 y en la que ya se exponían "los pasos a seguir para llegar a tener un Estado propio". El apartado relativo a los Mossos d'Esquadra les otorga un "papel muy importante" en materia de "defensa", además de las áreas de "ciberseguridad e inteligencia".

En cuanto a la documentación intervenida al que fuera número dos de Oriol Junqueras, Josep Maria Jové, el guardia civil ha hablado de la ya famosa agenda Moleskine y el documento Enfocats, que ha definido como una "hoja de ruta perfectamente definida que se fue concretando con hechos".

"Y ahí vuelven a aparecer los Mossos", ha indicado el testigo, que ha hecho referencia a una reunión que aparece en la agenda de Jové en la que participaron el expresidente Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras, la dirigente de ERC Marta Rovira --actualmente fugada de la justicia-- y el exconseller Raül Romeva.

En dicho encuentro, ha explicado el agente, se manifestó que "el Estado español no estaba respondiendo a los requerimientos" de la Generalitat y se optó por la "vía unilateral", para lo cual había que atender a "tres aspectos fundamentales: la intervención general, la administración local y el papel de los Mossos".

Ninguna de las partes ha podido preguntar nada más allá de esto, ya que tras las protestas de algunas defensas, el presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha hecho constar que cualquier apunte que consista en analizar y exponer conclusiones sobre análisis de las investigaciones corresponde a la siguiente fase del juicio, la pericial, y no a la de testigos.