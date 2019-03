Trapero empieza a contestar a Vox y Marchena informa a su abogada de las limitaciones a la hora de asesorarle

Trapero ha llegado acompañado de su abogada, Olga Tubau, quien se ha sentado a su lado en la mesa dispuesta frente al tribunal para los testigos. Tubau ha querido dirigirse a los magistrados, pero el presidente de la sala, Manuel Marchena, le ha informado de sus limitaciones a la hora de asesorar a su cliente.

Así, Marchena le ha indicado que sólo podrá dirigirse al mayor sólo para recomendarle si contestar a las preguntas, pero no para asesorarle sobre el contenido de sus respuestas. "La sala verá con naturalidad tanto si responde como si decide no responder. Si responde, sólo podrá dirigirse a él para decirle 'esta sí' o 'esta no'", ha explicado.

A continuación, Trapero ha comenzado contestando al abogado de Vox Javier Ortega Smith sobre los hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2017 frente a la Consejería de Economía de la Generalitat.