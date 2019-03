Trapero achaca actuación de Mossos el 1-O a que la juez pidió "paciencia, contención y garantizar la paz social"

El exjefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero ha atribuido la actuación de los policías autonómicos durante la jornada del 1 de octubre de 2017 a que la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Mercedes Armas pidió a las fuerzas de seguridad que ese día actuaran "con paciencia, contención y garantizando en todo momento la paz social".

Según ha explicado Trapero en su declaración como testigo en el juicio por el proceso independentista en Cataluña, la juez transmitió esta idea a los tres cuerpos policiales activados de cara al 1-O, es decir, Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos d'Esquadra, en la reunión en la que les entregó el auto en el que les ordenaba que impidieran la celebración del referéndum.

El todavía mayor de la policía autonómica ha indicado que Armas les entregó sólo la parte dispositiva del auto, que sólo hacía mención a la orden y no al respeto a la convivencia, ya que esta cuestión sólo aparecía en los fundamentos jurídicos. Por eso, el fiscal Javier Zaragoza le ha preguntado por qué después se puso por delante el mantenimiento de la convivencia "por delante" del cumplimiento del mandato judicial.

Trapero ha replicado que "nunca se colocó en segundo lugar" la orden de la magistrada de impedir el referéndum, sino que el "origen" de la actuación de los Mossos que luego se vio el 1-O está en que Armas, al finalizar la mencionada reunión, pidió a todos los presentes --además del mayor, los entonces jefes de Policía Nacional y Guardia Civil en Cataluña y el coronel Diego Pérez de los Cobos como coordinador del dispositivo-- que actuaran "con paciencia, contención y garantizando la paz social".

"TODO EL SENTIDO DEL MUNDO"

Según el exjefe de los Mossos, así se lo transmitió después al comisario Xavier Gámez, uno de sus hombres de confianza, y le subrayó que en las "pautas de actuación" de los agentes el día del referéndum tenían que tener en cuenta las consideraciones de la magistrada, pues "tienen todo el sentido del mundo".

El fiscal Zaragoza también ha preguntado a Trapero si tuvo conocimiento de seguimientos de mossos a policías o guardias civiles durante la jornada del 1 de octubre. El mayor ha recalcado que "ni se ordenó" ni sabe de "ningún mando que lo ordenara" y ha apuntado que "si alguien lo ha hecho, tendrá que dar cuenta".

En cuanto a las órdenes de acudir a los locales de votación días antes del 1 de octubre y cerrarlos si se comprobaba que se estaban realizando actividades relacionadas con el referéndum o se incautasen de material necesario para la votación, Trapero ha afeado que "a toro pasado" se les critique por no haber clausurado ninguno de estos centros.

"NO LO ENTENDIMOS ASÍ"

Según su versión, "nadie tuvo ninguna duda" esos días de que las actividades que allí se estaban realizando no tenían nada que ver con la votación, ni siquiera policías nacionales y guardias civiles, ya que ha recordado que "también estuvieron" en los locales. "Creo que no dudó nadie. O al menos yo no tuve ninguna consulta de ningún otro mando diciendo que sí había que cerrar. No oímos decir 'oye, mossos, ¿qué estáis haciendo?'", ha explicado.

El mayor ha admitido al fiscal que la ocupación de los colegios los días anteriores al 1-O para actividades de tipo lúdico era "totalmente infrecuente", pero el auto de la juez Armas "decía lo que decía". "A toro pasado entendemos que son actos preparatorios (del referéndum), pero no es que no quisiéramos entenderlo así, es que no lo entendimos así", ha afirmado. Por eso, se ha preguntado que "si entonces se veía tan claro", por qué los policías nacionales y guardias civiles no intervinieron.

Y es que, según el mayor, policías y guardias civiles tenían entonces una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, pero que él no fue consciente de ella hasta la instrucción la causa. En aquella orden, según la versión de Trapero, se les asignaba la "labor de comprobar" lo que estaban haciendo los mossos y que en los informes que redactaron luego concluyeron lo mismo que la policía autonómica, que la gente concentrada en los locales estaba participando en "actividades lúdicas".