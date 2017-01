Testaferro de Bárcenas: Me llamó preocupado tras perder 31 millones de euros

Iván Yáñez, considerado el testaferro del extesorero del PP Luis Bárcenas, ha dicho hoy en el juicio de Gürtel que el exsenador le contrató en 2009 para gestionar sus carteras en Suiza porque estaba "muy preocupado" tras perder 31 millones de euros.

Yáñez, que se enfrenta a 7 años de cárcel, ha dado hoy esta versión del hecho de que Bárcenas le nombrara apoderado de sus cuentas en Suiza solo unos días después de que estallara el caso Gürtel para, según la Fiscalía, ocultar su dinero en el país helvético.

"Bárcenas me dijo: 'Tengo problemas muy gordos'", ha señalado el acusado, que ha subrayado que "es un hecho objetivo que fue una pérdida brutal" de dinero, por lo que aceptó analizar su cartera de valores para ver qué decisiones tomar.

Pero ha querido dejar claro que Bárcenas no le llamó porque existiera una investigación contra él, porque, como ha recordado, en febrero de 2009 todavía no había nada contra el exsenador.

Lo que sí existía era una "persecución" contra el extesorero, a quien "le hacían escraches cada día en la puerta de su casa", ha dicho. "Sin ser abogado tampoco soy tonto; este señor estaba siendo perseguido por la prensa", ha añadido.

"Me pidió que le gestionara su cartera porque mi trabajo es ese, gestión y asesoramiento. No me dedico al blanqueo", ha señalado Yáñez, que ha detallado que en 2009 Bárcenas disponía de dos cuentas en Suiza, en las entidades Lombard Odier y en Dresdner Bank, de las que era beneficiaria la Fundación Sinequanon, creada por el propio extesorero.

Ahora bien, ha defendido que "no fue a Suiza a saber si el dinero de las cuentas de Bárcenas era lícito o no" sino que fue a analizar su cartera para recomendarle que debía o no vender.

Igualmente, ha manifestado que consideraba que Bárcenas declaraba todos los fondos que tenía en Suiza, porque en un momento le preguntó y le respondió que "tenía todo declarado".

No hizo nada tampoco ni preguntó a Bárcenas cuando se hicieron públicos una serie de delitos que le imputó la Fiscalía, ya que esos hechos estaban relacionados con la situación económica y bancaria del extesorero en España pero no con Suiza.

Ha insistido una y otra vez en que no tenía poderes en sus cuentas y que no podía comprobar el origen de los fondos que, según le comentó el exsenador, procedían de operaciones de madera con su padre, Francisco Yáñez, y de cuadros con el extesorero del PP Rosendo Naseiro.

Tampoco le investigó más detalladamente porque, según ha dicho, el puesto de Bárcenas como gerente de un partido era un cargo administrativo pero no político.

El procesado ha subrayado que no conocía de nada ni al cabecilla de la trama, Francisco Correa, ni al número dos, Pablo Crespo, por lo que no podía asociar a ninguno de ellos con Luis Bárcenas.