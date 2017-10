La juez cita a declarar este lunes a Teresa Rodríguez (Podemos Andalucía) en la causa del empresario que simuló besarla

En una providencia fechada el día 18 de octubre, a la que ha tenido acceso Europa Press, la juez Cristina Loma Martínez cita a declarar a Teresa Rodríguez como testigo este lunes día 23 de octubre, a partir de las 9,45 horas.

Inicialmente, la magistrada rechazó citar a Teresa Rodríguez como testigo en esta causa, decisión que el abogado del empresario recurrió ante la Audiencia Provincial de Sevilla, que le dio la razón y estimó conveniente su declaración judicial.

En la misma providencia, la juez rechaza la petición realizada por el abogado de Teresa Rodríguez, Luis de los Santos, para que citara a declarar a dos testigos de referencia, en concreto dos periodistas, al entender que "no se acreditan que sean fuente de conocimiento de los hechos ni aparecer a lo largo de la instrucción de la causa".

No obstante, la juez manifiesta que ambas declaraciones podrán ser propuestas en el acto del juicio oral.

"UNA BROMA"

De otro lado, la juez acuerda oficiar a la Jefatura de Policía "a fin de que identifique a la persona que grabó con el pendrive las imágenes objeto de autos directamente del servidor, al no constar identificada".

El pasado 22 de septiembre, el empresario compareció como investigado ante la instructora y aseguró que "era una broma a una señora que es de Cádiz, si hubiera sido de Checoslovaquia, no se la gasto", insistiendo en pedir "perdón" a Teresa Rodríguez "porque se ha sentido ofendida".

En este sentido, Manuel Muñoz subrayó que "era una broma a una señora que es de Cádiz", agregando que "ellos en las chirigotas de Cádiz dicen muchísimas cosas" en relación por ejemplo a "Su Majestad el Rey" pero "Su Majestad no se enfada y lo admite como una broma solamente".

"EL GUARDACOCHES DE LA GRAN PLAZA"

"Es una broma, y si le tengo que pedir perdón personalmente otra vez, voy a Cádiz y se lo pido, no interpretaba que ella se pudiera ofender", puso de manifiesto el empresario, que no obstante indicó que si él hubiera sido "el guardacoches de la Gran Plaza", no le hubieran llamado a declarar como investigado.

En la denuncia, el Ministerio Público considera que, tal como describe la propia Teresa Rodríguez en un escrito elevado a la Fiscalía, los hechos podrían ser constitutivos de un delito contra la libertad sexual o de atentado a la autoridad.

En este sentido, la Fiscalía asevera que "por el designio que se supone perseguido por el denunciado y por las circunstancias concurrentes" en el caso, la conducta del empresario podría tener encaje, asimismo, en el tipo penal del artículo 173.1 del Código Penal, que impone pena de prisión al que infligiere a otra persona un trato degradante, menoscabando "gravemente" su integridad moral.