El TSJC no vio delito en la fórmula de toma de posesión de Puigdemont emulada por Torra

El TSJC lo dijo en un auto de mayo de 2016, recogido por Europa Press, al inadmitir a trámite una denuncia de Unión Cívica Española contra Puigdemont, sus consellers, el secretario del Govern y la presidenta del Parlament, por presuntos delitos de prevaricación y desacato a la autoridad, y alta traición.

El auto constató que el fiscal ya pedía archivar el procedimiento alegando que los hechos no tenían relevancia penal, y los jueces concluyeron que no había ningún ilícito penal en la fórmula que utilizó Puigdemont ni la que utilizaron los consellers.

El TSJC apuntó en su auto que el Estatut y el Reglamento del Parlament no prevén fórmulas concretas, por lo que la fórmula "queda dentro del ámbito exclusivo de la actividad parlamentaria (del President del Parlament, de la Cámara y/o del propio designado)".

Añadió que el Estatut y la Ley de Presidencia catalana "no establecen siquiera que los miembros del Govern de la Generalitat, al ser nombrados, deban jurar o prometer sus cargos, ni, por ende, deban emplear fórmula alguna de juramento o promesa", y la fórmula depende del Govern, por lo que el TSJC no ve relevancia penal en no citar la Constitución, el Estatut o al Rey.

El auto consideró que la supuesta nulidad administrativa de esos actos de promesa, a los que apuntaba la denuncia, no competía resolverla a la Sala Penal del TSJC, sino que el procedimiento procedería en todo caso a la jurisdicción contencioso-administrativa, y en caso de nulidad "sólo podría afectar a la validez del acto en sí, pero nunca daría lugar a la configuración de un ilícito penal".