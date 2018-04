TSJC ve discriminación de género a las 'Kellys' en un pacto salarial de un hotel en Tenerife

Para el tribunal, "no se justifican las diferencias de importe entre categorías del mismo grupo dado que las cuantías previstas para las camareras de pisos (100% mujeres) son muy inferiores a las de las categorías de cocinero (21% mujeres), camarero (35% mujeres), ayudante de cocina (66% mujeres) o ayudante de camarero (53% mujeres)".

Según el sindicato, "es sintomático el hecho de que en la categoría de fregadores (25% mujeres) que está encuadrado en un nivel salarial inferior se vea retribuida en este plus de productividad como ayudantes de cocina", de lo que se infiere que existe una infravaloración del trabajo de las mujeres.

Asimismo, el tribunal aprecia que la regulación del plus es opaca y que las razones que aducen los demandados para justificar sus cuantías no tiene que ver con la productividad "al referirse a cualidades personales de los trabajadores o a circunstancias de la prestación del servicio".

Además, precisa que "o la turnicidad, los idiomas y la formación solo se han empleado para reconocer a las camareras de pisos una productividad baja, pero para nada más, o en realidad esos criterios no tienen nada que ver con las cuantías del plus de productividad y solo se ha invocado tras fijarse las cuantías en virtud de otros criterios que no constan para intentar justificar por qué un colectivo concreto se le ha asignado un plus de productividad bajo".

Este plus de productividad, además de una discriminación salarial, supone la "infravaloración" del trabajo de las camareras de pisos, un colectivo profundamente feminizado, destaca CCOO.

Asimismo, recuerda que este es uno de los 40 casos de discriminación salarial por razón de género que ha detectado en hoteles del sur de Tenerife y reitera su "compromiso" por la lucha para acabar con la brecha de género.