El TSJ de Murcia acoge una vista para ratificar una nueva prueba pericial del caso 'Auditorio'

En un auto, el juez explica que la representación procesal de Podemos presentó un escrito acompañado por un informe pericial elaborado por Juan García y Luis Alberto Valera, y fijaba este lunes, 8 de mayo, a las 10.00 horas, una vista para que tenga lugar su ratificación, acto al que cita a las partes.

Además, Pérez-Templado acordó la concurrencia al acto del resto de peritos que ya han intervenido en las diligencias Andrés Checa, Antonio García, Francisco Ruiz-Gijón, Mariano Alegría y Salvador Aledo para, en su caso, la práctica de careos entre ellos, tal y como solicitaba la representación procesal de Pedro Antonio Sánchez, a lo que no se oponía el Ministerio Fiscal.

Por otro lado, el instructor denegó en otro auto la petición de José Manuel García Miravete, para que se procediera a la ratificación del informe emitido en su día por la IGAE, alegando que pudo solicitarse en la fase de instrucción en Lorca.

Asimismo, el juez no se pronunció sobre la solicitud de sobreseimiento provisional solicitada por varios abogados de la defensa --entre ellos el del ex presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez-- por "no ser el momento procesal adecuado para su valoración".