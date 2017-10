El TS delibera el 14 de noviembre a puerta cerrada sobre los recursos del caso Terra Mítica

En esta causa había 35 acusados y la Audiencia de Valencia impuso 305 años y cuatro meses de prisión para 22 de ellos, además de una multa de 71.259.633 euros. Frente a esta resolución, de abril de 2016, se interpusieron varios recursos, entre ellos de Fiscalía, que revisará el TS el próximo 14 de noviembre.

Esta condena se produjo once años después de que la Fiscalía, en 2005, presentara una denuncia que pasó por un largo camino procesal que, incluso, estuvo a punto de llevar al archivo de la causa.

La Audiencia, en su resolución, decidió absolver al expresidente del parque temático Terra Mítica de Benidorm Luis Esteban, al que fuera director general Miquel Navarro y a once empresarios del delito de fraude del que habían sido acusados con motivo de la construcción del recinto. En cambio, condenó a cinco años y diez meses de cárcel al ex jefe de Contratación Justo Valverde y al ex director técnico Antonio Rincón, junto a 20 empresarios más.

De los 20 acusados empresarios, --contratistas y subcontratistas del parque-- los principales condenados fueron Antonio Moreno (46 años y 10 meses de cárcel) y José Luis Rubio (41 años y nueve meses de prisión).

Hasta 25 años y siete meses se le impusieron a Jesús F. Moreno Carpio; 24 años y ocho meses Javier Alós; 23 años y diez meses Vicente Conesa, seis meses más que su mujer, Matilde Ripoll; 17 años, Manuel Navarro; 16, Juan C. Moreno Carpio; 15 años, Jesús V. Pascual Moreno; 14 años, José V. Martí Albiñana; 12 años, Antonio Latorre; 11 años, José Herrero; 9 años, Antonio Alós; seis años para Francisco J.Ribes; Vicente Fernández y Vicente Zarzo; cuatro años para Manuel Contell; Alicia García; José M. Arraiz y un año y tres meses para Emilio Muñoz.

Además de Luis Esteban y Navarro, la Audiencia decidió absolver a Vicente Conesa y Luis Conesa, hijos de dos de los principales condenados --aunque partícipes a título lucrativo--; a Ginés Avilés; José Antonio Llopis; Fernando Aanjuán; Maria Julia Muñoz; María Yolanda Muñoz; Francisco J.Moreno Carpio; José Luis Rubio; Pedro Belén de Álex y Alfonso Gómez.

Se da la circunstancia de que este último --para quien el fiscal pedía 16 años y 10 meses-- figuraba en la causa como empresario aunque durante el juicio declaró que era un indigente alcohólico y aceptó figurar como administrador de una empresa que facturó 226 millones y medio de pesetas por obras en el parque porque le ofrecieron "un sitio para dormir".