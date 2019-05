El TC prevé reunirse el miércoles para estudiar el recurso del PP contra la candidatura de Puigdemont

Así lo han señalado a Europa Press fuentes del tribunal de garantías, que apuntan que el PP tendría en principio plazo para recurrir hasta las doce de esta noche. La Sala primera, que preside el propio Juan José González Rivas, presidente del TC, ha examinado ya algunos recursos sobre candidaturas electorales contra decisiones de los juzgados de lo contencioso, siete de ellas este mismo lunes.

Las sentencias dadas a conocer este lunes, tal y como ya apuntaba el Tribunal Supremo en una resolución del pasado domingo, ,establecen que el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) que estableció que Puigdemont y sus exconsejeros no podían presentarse por el partido Lliures per Europa (Junts) no es conforme a derecho. Ordenan por ello al organismo electoral que publique la candidatura incluyendo a Puigdemont, Comín y Ponsatí.

El líder popular ha explicado en rueda de prensa que consideran un "fraude de ley" que un fugado de la justicia española aspire a representar a este país para seguir haciendo "propaganda" pagada con fondos públicos contra el mismo país al que aspira a representar.

Los jueces de lo contencioso de Madrid no dudan en explicar en sus sentencias que sus decisiones vienen dadas por la resolución que tomó el Supremo el pasado domingo , todo ello pese a que, en su opinión, tanto Puigdemont como Comín y Ponsatí no han realizado los trámites necesarios para inscribirse en el censo de electores residentes en el extranjero (CERA) ni han notificado oficialmente que no residen en España.

Para los jueces, los recurrentes se colocaron "voluntariamente en una situación de burla de otra obligación esencial con trascendencia en la ordenación del proceso electoral" y "son ellos mismos quienes, por su propia actuación y su propia voluntad, se han colocado en una situación que afecta a su condición de electores".

Sin embargo, y una vez expuesto este argumento, los magistrados subrayan que el Tribunal Supremo ya ha determinado que la situación de rebeldía de Puigdemont y sus exconsejeros no es causa de inelegibilidad.