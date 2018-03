TC inadmite recurso de la Junta en contra de que exaltos cargos se enfrenten a un único juicio por los ERE

En una providencia fechada en el pasado 26 de febrero, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Alto Tribunal expone que "ha examinado el recurso presentado" y ha acordado no admitirlo a trámite "por no apreciar en el mismo la especial trascendencia constitucional que, como condición para su admisión, requiere".

Además, avisa de que, "si el Ministerio Fiscal no hubiere interpuesto recurso de súplica en el plazo legal de tres días", un plazo que ya está finalizado, se "archivarán estas actuaciones sin más trámite".

La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha insistido en varias ocasiones en que los 22 exaltos cargos de la Junta de Andalucía procesados en la pieza 'política' de los ERE fraudulentos, dirigida entre otros contra los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, no podrán ser enjuiciados por ninguna otra de las piezas separadas en que se divide la causa.

La Junta presentó un recurso de amparo ante el TC a finales de año pidiendo el archivo de la denominada 'pieza política' de la macrocausa de los ERE y no ejercer la acusación particular en la misma. Así, se retiró como acusación particular en el caso y actualmente las únicas acusaciones presentes en la causa del procedimiento específico son el Ministerio Público y las acusaciones populares de PP y Manos Limpias.

La causa fue dividida en piezas separadas, de forma que algunas ya se instruyen, otras están vistas para juicio, y la conocida como pieza política que se enjuicia desde el 13 de diciembre en la Audiencia de Sevilla. En enero se retomó el juicio oral que sentó a los expresidentes Chaves y Griñán en el banquillo.

En el recurso, la Junta pidió la anulación de la decisión de la Audiencia de Sevilla de impedir que los altos excargos sean juzgados varias veces. El argumento que centra esa petición es que los hechos de la rama principal no engloban la concesión de las distintas ayudas, por lo que, aunque fueran juzgados múltiples veces, cada vez lo serían por hechos distintos, según apuntó el vicesecretario de Sectores Productivos del PP-A, Pablo Venzal.