Swift testifica en juicio que el locutor le agarró prolongadamente el trasero

La cantante estadounidense de música pop Taylor Swift testificó hoy en su juicio contra David Mueller que este locutor le agarró la nalga por mucho tiempo durante una sesión de fotos previa a un concierto en Denver (EE.UU.) en 2013.

Swift, de 27 años, y Mueller, de 55, testificaron hoy durante la tercera jornada del juicio que les enfrenta y que empezó este martes en la capital de Colorado bajo gran expectación mediática.

"Fue un manoseo definitivamente, un manoseo muy largo. Fue intencional, se quedó agarrado a mi nalga. Noté como me agarraba la nalga por debajo la falda", dijo Swift durante su declaración, que duró cerca de una hora.

La cantante definió esa agresión como "horrible y chocante", y dijo que nunca antes le había pasado.

Cuestionada su versión por el abogado de Mueller, Gabriel McFarland, Swift respondió repetidas veces: "Su cliente me agarró la nalga".

Mueller, disyóquey y exlocutor de la emisora KYGO-FM, de la que fue despedido a raíz de la supuesta agresión, dijo que pudo haber rozado el trasero de Swift sin querer, aunque negó haberlo agarrado tal y como dice la cantante: "No, no lo hice".

"No me tocó la costilla -respondió Swift-, ni me tocó la mano, tampoco el brazo, me agarró la nalga".

La cantante pide una compensación simbólica de un dólar, mientras que Mueller reclama a Swift tres millones de dólares por daños y perjuicios.

Swift quiere que el juicio sirva "de ejemplo a otras mujeres que pueden resistirse a revivir públicamente actos igual de humillantes e indignantes".

La intérprete de éxitos como "You Belong with Me" fue la cantante mejor pagada de 2016 con 170 millones de dólares y ha obtenido 10 premios Grammy.

Se espera que el juicio se dure unas dos semanas.