Tribunales

El Supremo anula la reagrupación familiar a la pareja extranjera de un español porque no tiene recursos suficientes

El Tribunal Supremo ha anulado la reagrupación familiar a una ciudadana cubana cuya pareja de hecho es un ciudadano español al entender que no cumple con las normas establecidos ya que no dispone de recursos suficientes. Asimismo, recuerda que aunque no hayan ejercido su derecho fundamental de libre circulación también se debe cumplir los requisitos fijados como disponer de recursos suficientes.