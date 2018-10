Sito Miñanco rechaza la acusación de blanqueo y se desmarca de los negocios de su exmujer y su excuñada

El histórico narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, ha rechazado este lunes la acusación que se le imputa por un supuesto delito de blanco capitales y se ha desmarcado de los negocios de su exmujer y su excuñada.

"Si está mi firma allí, fui yo; pero sería por orden de mi cuñada y sus socios", ha esgrimido, en una declaración en la Sección Segunda de la Audiencia de Pontevedra ha retomado este lunes el juicio contra Sito Miñanco, su exmujer, su excuñada, su hija y un empresario.

El tribunal ha optado por diferir a la sentencia la resolución de las cuestiones previas planteadas por los abogados de la defensa en la primera sesión el jueves, precisando que no se han vulnerado los derechos de los procesados y que "no se aprecia indefensión" en ninguno de los casos. Los letrados expresaron su protesta por esta decisión.

Sito Miñanco ha explicado que vivía en Bélgica en los años en los que supuestamente se produjeron los hechos por los que está siendo juzgado. Trabajaba en una empresa dedicada a la comercialización de tabaco para su venta en África, más tarde se dedicó a la "importación y exportación de ropas y géneros".

"Hasta el año 91 no toqué nada que no fuese tabaco", ha asegurado Sito Miñanco. "Lo que pasa es que los periodistas, la mayoría, no contrastan las noticias", agregó en referencia a algunas informaciones que lo vinculan a otras actividades.

Asimismo, ha reconocido que viajaba con frecuencia a Galicia porque su padre estaba "en fase terminal" y ha añadido que, en aquel momento, ya no tenía relación con su entonces esposa, la también acusada, María Rosa.

"LA RELACIÓN CON MI EX ERA INEXISTENTE"

Prado Bugallo ha explicado que la relación con su ex era "inexistente" desde el año 1982. "En realidad desde antes, desde que murió mi cuñado, ella le guardó un luto de dos años, para mi demasiado largo", ha esgrimido, antes de añadir que, entonces, él inició otra relación sentimental.

"Nunca tuve un vis a vis íntimo con mi mujer en ninguna prisión", ha asegurado, para explicar cómo era el trato con la madre de su hija, también encausada.

"Es muy duro exponer la vida de una familia aquí", comentó Miñanco en referencia a los medios de comunicación, antes de añadir que estos "luego van a contar lo que quieren". "Nunca le he dado dinero ni a mi exmujer ni a mis hijas", ha añadido.

A continuación contó con detalle sus distintas relaciones sentimentales con varias mujeres de nacionalidades panameña y dominicana, indicó que con alguna de ellas tuvo hijos, comentó su paso por distintas viviendas, e incluso señaló que vivió "casi dos años en el Hotel Rías Bajas" de Pontevedra. Igualmente hizo referencia a su paso por distintas prisiones.

Hechos todos ellos que le distanciaban de su primera familia y con los que ha querido evidenciar su desapego con las relaciones empresariales establecidas con la inmobiliaria San Saturnino, el astillero O Facho, y demás negocios incluidos en este sumario.

"YO NUNCA TOMÉ NINGUNA DECISIÓN"

Sito Miñanco ha reiterado que él no tiene "nada que ver en su constitución", y justificó su presencia en las escrituras porque, en aquel entonces, su cuñada tenía "mucha confianza" con él, ya que "estaba recién separada" y le pidió "el favor de que fuera administrador". "Nunca compré nada a decisión mía", remachó.

Respecto a los detalles por los que ha sido interrogado por el fiscal, Sito Miñanco le ha recordado que le preguntaba por cuestiones "de hace 32 años". "Me tiene que perdonar, pero no puedo recordar. Si está mi firma allí, fui yo; pero sería por orden de mi cuñada y sus socios, yo nunca tomé ninguna decisión", se ha reafirmado.

Además de Sito Miñanco, que permanece en prisión provisional desde principios de este año por otra operación vinculada al tráfico de drogas, se sientan en el banquillo su primera mujer, una excuñada, una de sus hijas y un empresario, a quien la Fiscalía considera "testaferro".

El fiscal pide seis años de cárcel para cada uno de los acusados y una multa de 10 millones de euros, además de la clausura definitiva de una agencia inmobiliaria y el comiso de todos los bienes incluidos en el escrito judicial.

El Ministerio Público solicita en su escrito que la Audiencia acuerde la "clausura definitiva" de la agencia inmobiliaria San Saturnino, así como el comiso de la "totalidad" de los bienes que fueron adquiridos, según el escrito jurídico, a través de dinero procedente supuestamente de la actividad delictiva.