El abogado de Santi Vila confía en que el tribunal le levante del banquillo porque no firmó la DUI

En declaraciones a los medios de comunicación tras la finalización de la segunda jornada del juicio, Molins ha recordado que en su intervención durante las cuestiones previas reclamó al tribunal que preside el magistrado Manuel Marchena que saque de este procedimiento a Vila para que no sea juzgado en el Supremo al entender que no es el órgano competente para hacerlo, ya que no está acusado de rebelión, sino de malversación y desobediencia.

Vila, para quien la Fiscalía y la Abogacía del Estado piden una condena de siete años de prisión, dimitió de su cargo como consejero del Gobierno de Carles Puigdemont pocos días antes de la DUI, pero las acusaciones entienden que antes de eso desatendió los requerimientos del Tribunal Constitucional para que la Generalitat cesara en sus intenciones y el departamento que dirigió autorizó contratos necesarios para el referéndum, para lo que dispuso de fondos públicos.

Una vez escuchadas a todas las partes en las cuestiones previas, el abogado de Vila considera que ninguna de las acusaciones ha impugnado expresamente su petición para sacarle del procedimiento, por lo que espera que el tribunal tome nota y acceda a no juzgar al exconsejero.