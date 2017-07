Santamaría pide a Junqueras que sea tan respetuoso con la ley y los tribunales como cuando él se lo reclama al Gobierno

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, ha pedido este miércoles al vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, que sea "tan respetuoso con la ley y con las decisiones de los tribunales como cuando se lo reclama al Gobierno de la nación", habida cuenta de los recursos que va a presentar el Govern ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo.

En rueda de prensa en la Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales, la vicepresidenta ha dicho respetar que el Ejecutivo catalán acuda a los tribunales si le parece oportuno.

En este caso, la Generalitat rechaza la decisión del Gobierno central de condicionar la entrega de las partidas del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a que no se destine dinero a financiar el referéndum de independencia y se niega a informar a Hacienda de los nombres de los interventores de las consejerías y organismos públicos de la Generalitat.

"Nosotros nos comprometemos a aceptar, acatar y asumir al cien por cien la decisión de los tribunales. Solo espero que el señor Junqueras lo haga cuando va como demandado y no como demandante, ha subrayado la vicepresidenta.

LA LEY DEL EMBUDO

Según ha indicado, "no puede ser" que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y su vicepresidente "decidan selectivamente cuándo cumplen la ley y las decisiones de los tribunales", salvo que "piensen que están por encima del bien y del mal y que son mejores catalanes o más catalanes que el resto".

Tras recordar que todos los ciudadanos están "sometidos a la ley y a la democracia", Sáenz de Santamaría considera que "todo lo que sea la ley del embudo es lo más antidemocrático que hay".

GENERAR PROBLEMAS A LOS FUNCIONARIOS

Sobre la negativa de la Generalitat a identificar a los interventores, ha dicho que "si Junqueras quiere que los funcionarios no tengan ningún problema", solo tiene que cumplir la ley.

"Da la casualidad de que el señor Junqueras, problemas judiciales no tiene ninguno, salvo los escritos que manda a la Fiscalía sobre sus compañeros de Gobierno", ha manifestado acerca de los datos facilitados por el líder de ERC sobre supuestas prácticas corruptas en el Ejecutivo que presidía Artur Mas, de la antigua Convergència.

Sin embargo, la vicepresidenta del Gobierno cree que "probablemente" el vicepresidente del Govern "tenga decisiones en la cabeza que les generen problemas" a los trabajadores públicos, en alusión al referéndum previsto para el 1 de octubre.

"Si el señor Junqueras no somete a ningún interventor de la Administración catalana a incumplir la ley, no hay problema en los nombres (de los interventores), pero lo que tiene que hacer es garantizar públicamente que va a cumplir la ley y no va a someter a ningún funcionario a la tensión de tener que saltársela", ha declarado.