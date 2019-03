Sanchis (TVC) declara ante la juez que "no hubo desobediencia" al emitir anuncios del 1-O

Tanto él como el director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, estaban citados ante el juez este viernes como investigados por presunta desobediencia por la emisión de anuncios institucionales sobre el 1-O.

Sanchis ha explicado al salir que ha contestado todas las preguntas de la Fiscalía y de su abogada, Olga Tubau --pero no de la acusación popular ejercida por Vox--, y ha insistido: "Por emitir anuncios del referéndum mi experiencia me dice que no desobedecí".

El abogado de Gordillo, Carles Monguilod, ha explicado tras la declaración de su cliente que la publicidad no estaban dentro de sus competencias como director de contenidos de Catalunya Ràdio y que la semana que viene presentará un escrito pidiendo el archivo de la investigación contra él.

En el organigrama de la radio pública catalana "aparece otro director de otro departamento que sería el competente por temas de publicidad", según el letrado, y ha añadido que esta persona no fue requerida por el TC para no emitir los anuncios del 1-O.

Gordillo ha sido el primero en llegar a la Ciudad de la Justicia la tarde de este viernes y pocos minutos después ha llegado Sanchis acompañado de la vicepresidenta y presidenta en funciones de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), Núria Llorach.

Al lugar se ha acercado el vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa (JxCat), en señal de apoyo a los dos periodistas citados.

El primero en declarar ante la juez ha sido un testigo, y, después de Gordillo y Sanchis, ha sido el turno de la directora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT), Maria Àngels Barbarà.

Barbarà está investigada por "la posible comisión de un delito de desobediencia al no ejercer las funciones inherentes a su cargo" en relación con determinadas denuncias de particulares sobre el uso indebido de sus datos personales, según la citación judicial.