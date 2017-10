El coronel Sánchez Corbí publica un libro "con autocrítica pero sin complejos" sobre la derrota de ETA

El coronel jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Manuel Sánchez Corbí, ha presentado este martes el libro 'Sangre, sudor y paz', un libro "con autocrítica pero sin complejos" sobre cómo los agentes del instituto armado acabaron con el terrorismo de ETA de una manera "limpia, completa y ordenada". "Un éxito sin precedentes que no ha conseguido ningún otro país del mundo, acabar con el grupo terrorista más cualificado técnicamente", ha remarcado.

Desde su experiencia en la lucha antiterrorista, previa a su paso a la UCO, ETA está derrotada desde 2008 y 2009. "Que se disuelva o no me da igual, es retórica", ha comentado Sánchez Corbí. "No hay armas suficientes como para meternos un poquito de miedo. Ya ni leemos sus comunicados, aunque es cierto que todavía hoy siguen compañeros investigando a los delincuentes con cuentas pendientes con la Justicia", ha sostenido.

El libro, publicado por la Ediciones Península, ha sido coescrito por el periodista Gonzalo Araluce y el escritor Lorenzo Silva. El coronel Sánchez Corbí, que inició su carrera en la Guardia Civil en los Servicios de Información de Vizcaya en 1987, se ayudó de estos escritores para formar un relato "que se lee bien" y que se basa de centenares de testimonios de guardias civiles y de víctimas de ETA.

Tanto Sánchez Corbí como el escritor premio Planeta Lorenzo Silva se han referido al "cierto complejo de inferioridad" de los españoles a la hora de defender el Estado de Derecho y de narrar sus propias historias. "Un país con desmemoria suele cobijar a gente que se deja manipular fácilmente", ha explicado Silva, en referencia a la situación que se vive estos días con el plan independentista en Cataluña.

UN LIBRO QUE NO ES NEUTRAL

"Los españoles hemos sido bastante negligentes a la hora de contar nuestras grandes historias. En este caso, un tipo se ha echado la historia a sus espaldas para que no se pierda, que es Manuel Sánchez Corbí", ha comentado Lorenzo Silva, que como el resto de autores han subrayado que el libro "no es neutral ni es equidistante". "Pero en ningún momento es deshonesto ni rehuye las acciones ilegítimas", ha añadido.

El coronel Sánchez Corbí ha insistido en la idea de que no ha habido "ninguna censura". "Hay guardias civiles que critican abiertamente que en el año 1986 un autobús de guardias civiles se paseara por Madrid sin ningún tipo de autoprotección", ha puesto de ejemplo. 'Sangre, sudor y paz' también narra los años del GAL, cuando las acciones de ETA eran respondidas "con procedimientos idénticos a los de la banda terrorista".

Desde su experiencia profesional, Sánchez Corbí resume la victoria del Estado de Derecho sobre ETA en una cuestión de "supervivencia y autoprotección". "No es que fuéramos más listos sino que nos mataron mucho a nosotros y a nuestras familias, y eso nos hizo reaccionar", ha defendido, insistiendo en que lo necesario ahora es que prevalezca el relato fiel a los hechos. "Es lo que queremos todos excepto los interesados en el olvido, que son los que tienen mala conciencia", ha concluido.