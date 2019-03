Tribunales

Sànchez (ANC) advirtió que no permitiría llegar a la Consejería el vehículo con Jové detenido, según un agente

Un agente de la Guardia Civil que participó en la detención del que fuera número dos del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras Josep María Jové el 20 de septiembre de 2017 ha señalado directamente a Jordi Sànchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) -para quien se piden 17 años de cárcel por rebelión en el juicio por el prócés en el Tribunal Supremo- como el causante de la decisión de que el exmandatario no fuera trasladado a su despacho en la Consejería de Economía donde ese día se practicaba un registro. "Mi superior me informó de que Sánchez había dicho que no iba a permitir el acceso de ningún vehículo y comitiva", ha afirmado.