S.Santamaría sitúa la oferta a Carmena en la falta de "repertorio" del PSOE-M

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha señalado hoy en relación al ofrecimiento del PSOE-M a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, para liderar su lista en la capital, que "si no tienen más repertorio, qué se le va a hacer".

En declaraciones a los medios tras un encuentro informativo con el ex primer ministro francés Manuel Valls, organizado por EFEForo Líderes, la vicepresidenta ha precisado que no entiende la propuesta de los socialistas madrileños porque Carmena "no ha sido una buena alcaldesa para Madrid".

A la pregunta de la situación del PP en el Gobierno regional madrileño y si temen perderlo, ha aludido al "respeto institucional" y ha señalado que la Comunidad de Madrid es una institución importante y que "hay que trabajar por la estabilidad en todos los ámbitos".

"En estos momentos estamos por trabajar en la estabilidad más allá de las decisiones de la Asamblea o de los partidos", en las que "no puedo entrar, ni me corresponde", ha añadido Sáenz de Santamaría en el encuentro informativo, patrocinado por Globalia.