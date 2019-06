Rull: "No existen cárceles para encerrar el anhelo de libertad de un pueblo. Después de nosotros vendrán más"

"La esperanza es más poderosa que el miedo, después de nosotros siempre vendrán más. No existen suficientes cárceles para encerrar el anhelo de libertad de un pueblo", ha manifestado Rull en una larga disertación en la que ha reprochado a los magistrados que "no pueda ver crecer" a sus hijos estando en prisión.

Eso sí, les ha afirmado que sea cual sea la sentencia "no van a impedir que les deje la dignidad de haber defendido unas ideas legítimas y nobles, un testimonio de su compromiso, lucha democrática, tenaz, apasionada para que el día de mañana puedan vivir en un país libre, en una república catalana en la que sea imposible que alguien pueda ser encarcelado por defender sus ideales". "No se qué votaré, pero yo quiero votar. Y este es el mandato que recibió de los ciudadanos el gobierno de Carles Puigdemont", ha remarcado.

Rull ha dicho estar "tranquilo en conciencia" porque ha "dado la cara" en el juicio y considera que haber "firmado una hoja de ruta que fue la base de un programa electoral", haberse "reunido para preparar el proceso de independencia catalán" y "no autorizar el atraque" del barco conocido como 'Piolín' no es motivo para que la Fiscalía le acuse de rebelión y pida una condena de 16 años de cárcel.

Pero el exconsejero está seguro de que no sólo está sentado en el banquillo de los acusados por todo esto, sino porque no ha "renunciado" a su actividad política, enmarcando aquí la suspensión como diputado acordada hace sólo unas semanas por la Mesa del Congreso de los Diputados. "Un Estado de Derecho fuerte no necesita estos instrumentos para defenderse de no sé qué amenazas", ha reflexionado.

Para el exconsejero, "lo que pase en este juicio es muy relevante porque España es un gran Estado de la UE" y, dirigiéndose una vez más al tribunal, ha avisado de que "ante una Europa asediada por la extrema derecha, "tienen la oportunidad de decir cuáles son los límites de los derechos y libertades". "La democracia se defiende con más democracia y los derechos, con más derechos", ha apuntado.