Rufián califica de "fake news" que la secretaria judicial tuviera que salir por el tejado el 20-S

El diputado del Congreso de los Diputados Gabriel Rufián se ha referido este jueves durante su declaración en el juicio por el 'procés' en el Tribunal Supremo como "fake news' al hecho de que la secretaria judicial que dirigió el registro de la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017 tuviese que salir de madrugada por el tejado ante la masiva concentración a las puertas del edificio.

Así lo ha dicho justo al final de su declaración como testigo cuando el abogado de la acusación popular ejercida por Vox, Pedro Fernández, le ha preguntado sobre "si tenía conocimiento de que la comisión judicial tuvo que salir por un edificio colindante". "No, es una 'fake news' como que el castellano está reprimido en Cataluña", ha contestado.

Rufián, que ha comparecido ante el tribunal luciendo una chapa amarilla con un eslogán que pide la libertad de los acusados en prisión provisional, ha consumido parte de su breve comparecencia en utilizar alguna que otra salida de tono. "Soy asociado de la ANC, de la biblioteca de mi barrio y del videoclub", ha respondido cuando la abogada del Estado le ha preguntado sobre su pertenencia a la Asamblea Nacional Catalana.

Al inicio de su comparecencia Rufián ha avisado que contestaría a las preguntas de la acusación popular porque sus "compañeros" se lo han "pedido". "Pero me parece una vergüenza que estén aquí", momento que ha aprovechado para decir que el de Abascal es un partido "xenófobo, racista".

El presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha advertido a Rufián y a las partes que debían evitar cualquier opinión política y que tan sólo podría ser preguntado por la concentración ante dicha Consejería, ya que estuvo presente allí. "Los términos de debate los fija la defensa que lo ha propuesto", ha señalado el magistrado impidiendo en otro momento del interrogatorio que la abogada de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell preguntase sobre los trámites que se realizan en la cámara baja.

En este sentido, el abogado Andreu Van den Eynde, que defiende al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, ha comenzado interrogándole sobre por qué acudió a la concentración. Rufián ha explicado que ese día se encontraba en el Congreso que estaba celebrando la sesión al control del Gobierno y decidió coger un tren para ir a Barcelona ya que consideraba que se estaba haciendo "un atropello" por detener "arbitrariamente" a sus "compañeros".

"LOS ÚNICOS COCHES DAÑADOS, LOS DE TAXISTAS EN CASTELLANA"

"No vi violencia", "los únicos coches devastados que he visto son los de manifestación de taxistas en la Castellana", ha indicado sobre la manifestación, al tiempo que ha insistido que ese día no hubo ninguna "rebelión, ni tumulto" porque se pudo ir "a merendar", algo que, según ha dicho, no es normal en esa situación.

Ya fuera del tribunal y en declaraciones a los medios, Rufián se ha referido a los testimonios de Rajoy y Santamaría de este miércoles y ha afirmado que "mintieron como bellacos" en relación a las cargas policiales del 1 de octubre. Espera que el exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, sí sea más concreto y en particular, "que explique por qué pagó 87 millones de euros, de los que se vanaglorió en el Senado, para apalear al pueblo de Cataluña" porque entiende que "la única malversación que ha habido si es que la hubo, fue la del ministro".

Además, se ha referido a las multas impuestas a los testigos de la CUP que no quisieron el miércoles responder a la acusación popular para afirmar que es "una vergüenza". "Respeto la autonomía de cada cual y yo les he respondido porque las defensas de mis compañeros me lo han pedido y entendía que así les ayudaba, como al tribunal, pero se me revuelven las tripas con esta gente", ha dicho en relación a VOX.

DANTE-FACHÍN TAMPOCO VIO VIOLENCIA

Igualmente ha sido cuestionado sobre los hechos del 20-S f el que fuera diputado de Cataluña sí que es Pot Albano Dante-Fachín, que ha relatado que acudió a la concentración durante unas horas, hasta la una del mediodía, tras enterarse de los registros ordenados por el Juzgado de Instrucción número 13 cuando viajaba por Barcelona en Taxi hacia una rueda de prensa.

Ha dicho también que la concentración era bastante plural, no solo de independentistas, y que a ello hacían referencia los cánticos que se entonaban por los asistentes.

Sobre el ambiente que se respiraba, ha relatado como ejemplo que él se puso a fumar junto a un agente de la Guardia Civil y que llegó a preguntarle si el humo le molestaba, a lo que respondió negativamente. "Había una situación de respeto entre personas".

En cuanto los coches de la Guardia Civil que resultaron dañados durante la protesta, lo ha achacado a que desde los primeros momentos se subieran encima unos "veinte periodistas con sus cámaras" de cadenas como Antena3 y Telecinco.

Preguntado sobre el 1-O, el exdiputado ha manifestado que unas 300.000 personas votaron 'no' a la independencia y "a esa gente también la golpearon", y también ha reconocido haber estado en el colegio electoral designado en su pueblo de origen para ser centro de votación calificando dicha iniciativa como "de mucho valor democrático".

Dante-Fachín, quien al iniciar su intervención ha manifestado tener la profesión de "precario" ha protagonizado un momento algo tenso con la fiscal Consuelo Madrigal cuando ésta le ha preguntado si, más que el humo, no le molestaría más a la Guardia Civil que sus coches resultaran dañados.

En otro momento el presidente del tribunal, Manuel Marchena, se ha equivocado al referirse a este testigo y le ha llamado ' señor Falciani', utilizando por error el apellido del activista y exconsultor que sacó de Suiza información sobre evasores fiscal.

El juez también ha comunicado a todas las partes el acuerdo de la Sala que impedirá, salvo en la fase de prueba documental, la exhibición de vídeos para preguntar para ellos a otros testigos. "Entiendo que no puedo manifestar lo que opino de este juicio", ha dicho Dante-Fachín después de que se diera por concluida su intervención, tras lo cual ha recogido su carnet de de identidad y ha abandonado el salón de Plenos.

EXPRESIDENE DEL PARLAMENT BENACH

Después ha sido sido el turno del exdiputado de ERC y expresidente del Parlament Ernest Benach, a propuesta de la defensa de Forcadell, cuyo interrogatorio se ha centrado en las capacidades de la Mesa y que ha sido interrumpido por Marchena para que recondujese sus preguntas hacia las "prácticas parlamentarias" y no "sobre qué hicieron los grupos parlamentarios cuando él estaba en la tribuna" durante las sesiones del 6 y 7 de septiembre, cuando se aprobaron las leyes de desconexión.

Ha sido a preguntas de la abogada del Estado, Rosa María Seoane, cuando ha reconocido que, aunque "cada legislatura es un mundo", si se hubiese encontrado en la misma situación que Forcadell, en el marco de los debates sobre la independencia de Cataluña, "hubiera hecho exactamente los mismo".

Benach también ha querido diferenciar las tramitaciones de las proposiciones de ley que presentan los partidos políticos y las iniciativas populares legislativas. Con respecto a la primera, ha explicado que "la Mesa no juzga" el contenido de éstas, mientras que las propuestas presentadas por ciudadanos "que no son diputados" se ciñe a la ley, que "marca la manera de presentarla".