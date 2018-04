Rosell pide defender en vista pública en la Audiencia Nacional las razones para su excarcelación

El expresidente del F.C Barcelona Sandro Rosell, en prisión preventiva desde el 25 de mayo de 2017 por blanqueo de capitales y organización criminal, ha solicitado a la Sala de lo Penal de este órgano la celebración de una vista pública para que su defensa pueda argumentar los motivos por los que deben imponérsele medidas preventivas "menos gravosas" que la prisión hasta que concluya la instrucción de la causa.

Así lo solicita la defensa del exdirectivo, ejercida por Andrés Maluenda, en un recurso de apelación al que ha tenido acceso Europa Press y que ha presentado tras la última decisión de la juez central de Instrucción Carmen Lamela de rechazar su puesta en libertad. En su auto, la magistrada anunciaba que la causa está casi finalizada y persiste el riesgo de fuga por sus influencias para conseguir un refugio en países que blindan la extradición como Tailandia o Dubai.

Lamela acordó el ingreso en prisión de Rosell al considerar que hay indicios de que pudiera liderar una organización criminal internacional dedicada al cobro de comisiones ilegales derivadas de los derechos de la selección de fútbol brasileña. Por estos hechos, habría blanqueado casi 15 millones de euros.

En su recurso, la defensa solicita que la Sala pueda acceder a determinadas resoluciones judiciales y al resultado de diferentes comisiones rogatorias, además de estudiar testimonios como el del exjugador del FC Barcelona Romario de Souza Faria, conocido deportivamente como Romario, quien declaró el pasado 7 de marzo ante Lamela y al que Rosell le atribuye una fuerte enemistad con él.

La defensa recuerda en su recurso varias pruebas aportadas por esta parte como la acreditación por parte de la a Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) de que el contrato que firmó con la mercantil árabe Internacional Sports Events (ISE) gracias a la intermediación del expresidente del FC Barcelona para comercializar partidos amistosos, no solo no le perjudicó sino que supuso un beneficio para sus intereses.

La defensa insiste a la Sala en que le de la oportunidad de argumentar motivos para que "modere" la decisión de Lamela y permita su salida de prisión sin perjuicio de garantizar su sujeción al procedimiento por medio de otras medidas menos gravosas entre las que cita prestación de fianza "en la cantidad que la ilustrísima Sala considere", control telemático, comparecencias, retirada de pasaporte, prohibición de salida del territorio español "o cualquier otra" que se tenga por adecuada.

DAÑO HASTA "LÍMITES INJUSTIFICABLES"

Todo ello "a fin de no aumentar hasta límites injustificables", según su abogado, el daño que la prisión preventiva está ocasionando a Rosell y a su familia, además de dificultar el ejercicio de su derecho de defensa.

Añade, en contestación a Lamela, que no puede constituir argumento jurídico del riesgo de fuga el que Rosell disponga de patrimonio en el exterior "cuando esta circunstancia no solo no es cierta, además no ha sido acreditada" según defiende esta parte citando las inspecciones fiscales realizadas al investigado. Añade que el exdirectivo tiene arraigo familiar, carece de antecedentes y siempre ha cumplido con los requerimientos judiciales, por lo que "pretende acreditar su inocencia y volver a vivir con su familia"

La defensa solicita también la celebración de otra vista para argumentar los motivos para excarcelar también al presunto testaferro de Rosell en Andorra, JoanBesolí.