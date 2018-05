Rosell asegura a la juez tras un año en prisión que no se va a fugar y que no tiene "ni un céntimo" en el extranjero

Rosell no había vuelto a declarar ante la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 desde que ésta decretó su ingreso en la cárcel de Soto del Real, el 25 de mayo de 2017. Desde entonces, su defensa había presentado once escritos solicitando su puesta en libertad, pero tanto la magistrada como la Sala de lo Penal han resuelto siempre en contra alegando el elevado riesgo de fuga por sus contactos en el exterior y su supuesta fortuna fuera de España.

Rosell ingresó en prisión acusado de blanquear casi 15 millones de euros. Según la instructora, el exdirectivo del Barça y sus socios, el empresario andorrano Joan Besolí y el expresidente de la Confederación de Fútbol Brasileño Ricardo Teixeira, formaban una red dedicada a blanquear dinero procedente de comisiones ilícitas derivadas de la venta de los derechos de la selección brasileña de fútbol a una mercantil árabe con sede en islas Caimán. Todo ello a través de un entramado de sociedades y cuentas principalmente en el Principado de Andorra.

Según ha explicado su abogado, Andrés Maluenda, en declaraciones a los medios de comunicación tras la declaración, Rosell ha contestado este lunes a todas las preguntas que le han formulado tanto la fiscal, María Antonia Sanz, y la juez Lamela, y ha destacado el "inexistente riesgo de fuga y la inexistente fortuna en el exterior".

"Hemos dedicado buena parte de la declaración para explicar que en ningún caso se va a fugar, que va a afrontar el procedimiento preparándolo, pero que interesa su libertad porque es muy complicado defenderse de unos hechos que ocurrieron hace 12 años en un país extranjero donde hay entidades que ya no existen o bancos a los que es difícil acceder", ha señalado.

El letrado ha admitido que sobre el riesgo de fuga el equipo de la defensa de Rosell no puede "trabajar mucho" porque "la percepción que tiene una persona de otra es inamovible". En cuanto a la supuesta fortuna, ha dicho haber "acreditado en numerosos escritos que no existe", que "no consta en la causa ni un solo indicio de que tenga un solo céntimo en un país extranjero". Sin embargo, ha denunciado que la juez "sigue diciendo que se le presupone una fortuna".

Además, ha criticado que hace menos de un mes, cuando Lamela ya había mencionado que la instrucción del caso estaba prácticamente finiquitada, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) entregó un nuevo informe sobre un préstamo que se le hizo a Rosell hace años y que, según su abogado, él ya devolvió.

Maluenda ha dicho estar "sorprendido" porque sobre este asunto del préstamo ya se le había preguntado al exdirectivo del Barça cuando fue detenido hace un año, por lo que ha denunciado que justo aparezca el informe cuando la defensa presentara un nuevo escrito para solicitar la libertad.