Rivera no descarta una suspensión de la autonomía para que no entre en vigor una declaración de independencia

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dicho este jueves que no descarta que haya que aplicar la suspensión de la autonomía de Cataluña para evitar que entrase en vigor una eventual declaración unilateral de independencia por parte de los líderes independentistas.

En un desayuno informativo de Europa Press, Rivera ha advertido de que el referéndum de autodeterminación previsto por la Generalitat de Cataluña para el próximo domingo es en realidad una "excusa" y que los dirigentes independentistas ya tienen decidido hacer una declaración unilateral de independencia, ya sea con una aparición del presidente Carles Puigdemont "en el balcón", ya sea en el Parlament.

"Pretenden dar un golpe, que es la declaración unilateral de independencia. El referéndum es la excusa, un fraude, para vestirlo de democracia", ha asegurado, señalando que la votación del 1 de octubre "no tiene ninguna garantía".

Su convencimiento sobre lo que va a suceder se basa en que hasta ahora los líderes independentistas "no se han saltado ni un paso de su hoja de ruta". "Tienen en la cabeza que el Parlamento de Cataluña, con solemnidad de estar por casa, haga una declaración, y esto hay que evitarlo", ha pronosticado.

BUSCAR APOYOS INTERNACIONALES

Aunque considera que en España esa declaración no tendría valor por ser inconstitucional, cree que sus impulsores la harían con el objetivo de "buscar apoyos internacionales". "Y puede haber países que, por intereses geopolíticos, entren en ese juego", ha añadido durante el encuentro, patrocinado por Altadis, Caser Seguros, Fujitsu, IFS, KPMG, Suez y Telefónica.

Por eso, Rivera ha pedido al Gobierno que impida tanto el 1-O como la declaración de independencia, porque contravienen la Constitución. "Hay que evitarlo con todos los instrumentos del Estado de Derecho, con todos, más claro no lo puedo decir", ha subrayado.

Cuando le han preguntado si sería necesario suspender la autonomía de Cataluña, aplicando el artículo 155 de la Constitución, para impedir que esa declaración de independencia entrase en vigor, ha contestado: "Si no hay otra...".

"Cualquier presidente de la nación tiene que evitar que se rompa su país", ha subrayado, si bien ha añadido que es el Gobierno de Mariano Rajoy el que tiene que tomar las decisiones.PROPORCIONALIDAD Y FIRMEZA Desde su punto de vista, las medidas deben ser "proporcionales", pero "siempre con firmeza, para que nadie destruya la democracia". Además, ha indicado que quien llegue al punto de proclamar la separación de Cataluña respecto a España "tendrá que asumir las consecuencias", porque "no puede salir gratis intentar cargarte una democracia europea".

En este sentido, ha rechazado que los que incumplen la ley estén "envalentonados" mientras que los que defienden su cumplimiento se sienten "atemorizados". "Este país merece volver a la normalidad", ha concluido.

Sobre la posibilidad de que el Gobierno tome el control de los Mossos d'Esquadra, ha dicho que prefiere no "especular" porque no se sabe cómo se van a desarrollar los acontecimientos, pero que "si hay que hacerlo, se hace", ya que no se puede permitir que la dirección de la Policía catalana "politice la seguridad". "No se puede descartar nada. Y cuando digo nada, es nada. Todos los artículos de la Constitución, la Ley de Seguridad, la de Seguridad Ciudadana... Todas las leyes vigentes son instrumentos útiles para garantizar la seguridad de los catalanes y a mí me da igual el artículo que se utilice para ello", ha explicado.UN REFERÉNDUM DE "IKEA" En cuanto al próximo domingo, el presidente de Ciudadanos ha afirmado que los dirigentes separatistas "intentarán fingir que no se les deja hacer el referéndum", pero la realidad es que no podrán llevarlo a cabo por no disponer de los medios necesarios. "¿Qué son urnas para estos señores? ¿Recortables? Con papeletas impresas en tu casa. Es como Ikea, te lo tienes que montar tú", ha ironizado, agregando que no hay un censo ni se podrá hacer un recuento con garantías.

Rivera ha avisado de que los independentistas "van a intentar montar follón" y hacer un "show", lo cual le preocupa por "la imagen que van a intentar proyectar". "Cuando hay gente dispuesta a ser violenta, siempre hay riesgo de violencia", ha manifestado tras recordar que ya ha habido casos de "acoso" y "amenazas" a cargos públicos y funcionarios.

Para el líder de la formación naranja, la situación en Cataluña debe obligar a los políticos a abandonar el "cortoplacismo" y apoyar al Gobierno y al Estado de Derecho; y los partidos constitucionalistas deben detener claro que "solo hay un barco, el de la democracia", y que deben estar unidos.